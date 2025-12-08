Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國紀念珍珠港事件84周年 首度沒有倖存者出席

更新時間：14:33 2025-12-08 HKT
發佈時間：14:33 2025-12-08 HKT

美國海軍周日（7日）在夏威夷舉行珍珠港事件84周年紀念活動，當年親歷事件倖存美軍老兵如今僅剩12人在世，他們均為百歲人瑞，且因健康因素無法前往珍珠港，是該系列紀念活動創辦以來，首度沒有親歷事件倖存者出席。

1941年12月7日，日本對位於夏威夷的美軍珍珠港海軍基地展開偷襲作戰，造成約2,400名美國人喪生。美軍由於倉促應戰損失慘重，大量船艦被日軍擊沉。翌日，時任美國總統羅斯福發表《國恥演說》，形容12月7日是美國「恥辱的一天」，並正式對日宣戰。

現役軍人向逝者敬獻花圈

紀念活動從上午7時55分開始，正是當年日軍偷襲的時刻。全場首先進行默哀，隨後舉行莊嚴儀式，戰機以「缺席隊形」飛越上空，其中一架戰機脫隊，象徵逝者。現役軍人之後向逝者敬獻花圈。

現年105歲的喬普（Ira Schab）是去年兩名到場的倖存美軍之一，但今年因為生病，被迫臨時取消參加紀念活動。他的女兒坦言：「紀念活動第一次沒有倖存者在場，我心痛得無法形容。」

各界努力保留歷史資料

珍珠港國家紀念館前職員馬丁內斯（Daniel Martinez）表示，親歷珍珠港事件老兵逐漸退出歷史舞台，與美國南北戰爭老兵去世情況類似，包括葛底斯堡戰役等經典戰役，如今無法再由親歷者講述。

馬丁內斯指出，為保留珍珠港記憶，口述歷史尤其重要，在1998年的一次大會上，他曾連續3天每天進行12小時的訪談。在他的推動下，國家共保留近800份訪談紀錄。

除馬丁內斯等人的付出外，得益於美國過去推行「退伍軍人歷史計劃」，美國國會圖書館迄今收藏535名珍珠港事件倖存者資料，包括訪談、信件、照片和日記等，其中超過80%可上線瀏覽。

珍珠港倖存者兒女協會亦持續在學校進行宣講，分享他們的家族故事。該組織主席凱利（Deidre Kelley）表示：「即使他們（老兵）都走了，我們仍然會在這裡，只要我們還活著，我們就會一直銘記他們。」

