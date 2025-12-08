Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓總統府月底遷回青瓦台 標誌「龍山時代」結束

即時國際
更新時間：11:56 2025-12-08 HKT
發佈時間：11:56 2025-12-08 HKT

南韓總統秘書室長姜勳植周日（7日）證實，為期數月的青瓦台整修工作已完成，總統府將於月底從龍山遷回青瓦台，標誌「龍山時代」正式結束。

姜勳植表示，青瓦台的環境整頓及電氣通信施工已全部完成，總統府預計12月25日前後從龍山遷出，「回到其原本應該在的地方」。

姜勳植另提到，供傳媒記者使用的新聞發佈間也將於12月20日至23日之間遷至青瓦台春秋館，總統府未來還計劃線上進行新聞發佈會，擴大新聞發佈方式。

相關新聞：李在明：將盡快把韓總統府遷回青瓦台

總統李在明在競選期間曾表示，他將暫時在龍山總統府辦公，青瓦台重新裝修後，會把總統府遷回青瓦台。

自1948年以來，青瓦台一直是韓國歷任總統官邸和辦公場所。前總統尹錫悅2022年5月上任後，將辦公地點搬遷至首爾市龍山區國防部大樓的新設總統府。
 

