巴西聖保羅圖書館遇劫 2持槍賊掠走馬蒂斯8幅版畫

即時國際
更新時間：11:06 2025-12-08 HKT
發佈時間：11:06 2025-12-08 HKT

巴西聖保羅一間圖書館遇劫，遭2名持槍男子闖入，盜去法國著名藝術家、野獸派創始人馬蒂斯（Henri Matisse）8幅版畫。失竊的作品包含馬蒂斯1947年藝術畫集《爵士》中印刷的拼貼畫。

遇劫的馬里奧·德·安德拉德（Mario de Andrade）圖書館，還有5幅巴西著名畫家波蒂納里（Candido Portinari）的畫作失竊。

遇劫的馬里奧·德·安德拉德圖書館。法新社
2名持槍男子闖入這家圖晝書館掠走名畫。法新社
闖圖書館威脅保安及訪客

警方發聲明表示：「2名嫌犯持槍威脅一名保安人員和一對正在參觀圖書館的老夫婦。」

警方指，2名賊人闖入存放文件的玻璃圓頂區，把文件和馬蒂斯8幅版畫放進帆布袋中，隨後從主出口逃離。

當局尚未公布被盜藝術品的價值。這些作品屬於名為「從書本到博物館」的現代藝術展覽，該展覽旨在凸顯這座圖書館與聖保羅現代藝術博物館之間的合作。

執法人員到場蒐證

展覽原定周日結束。聖保羅市長辦公室在聲明中表示，執法部門已在現場蒐證，圖書館內配備監視攝影機。

這宗藝術品劫案發生前兩個月，一群竊賊闖入巴黎羅浮宮博物館、在幾分鐘內搶走價值約1億美元（7.8億港元）的珠寶。

