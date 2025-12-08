內塔尼亞胡稱不會就涉貪案退出政壇而換取特赦 強調未來由選民決定

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周日（7日）表示，不會為換取總統特赦而退出政壇，並強調自己亦不考慮任何形式的認罪協議。他形容外界過於關注他的政治前途，但最終決定權在選民手中。

內塔尼亞胡與德國總理梅茲（Friedrich Merz）在耶路撒冷共同會見傳媒時，被問到若獲特赦是否會從政壇退下。他簡短回應：「不會。」隨後再被問到是否願意接受認罪協議，他也回答：「不會。」他補充說：「他們很關心我的未來……但選民也會關心，最後會由選民作決定。」

內塔尼亞胡目前面臨一項受賄罪，以及三項欺詐與三項背信罪控罪，他一直否認所有指控。

內塔尼亞胡與德國總理梅茲在耶路撒冷共同會見傳媒。美聯社

內塔尼亞胡上周正式向以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）提出特赦請求，但未有承認任何罪責。赫爾佐格回應指，審視特赦申請時只會考慮「國家利益」，決定需時數周甚至數月。