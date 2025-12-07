Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火︱多倫多舉行悼念死難者活動 800港人到場獻花默哀

即時國際
更新時間：20:38 2025-12-07 HKT
發佈時間：20:38 2025-12-07 HKT

大埔宏福苑五級火發生逾一周，至少159人死亡，31人失聯，事件震驚全球，各地有華人社區舉行悼念活動。加拿大多倫多有港人組織於當地時間周六（6日）下午，在北約克紀念堂（North York Memorial Community Hall）舉行悼念會。大會估計活動吸引近800名市民到場獻花、默哀並參與悼念會。

多倫多市長鄒至蕙出席

加拿大《星島》報道，悼念會於下午4時半開始，市民陸續到場獻花，場內擺上面寫上「大埔宏福苑火災亡魂」與「多倫多香港人敬輓」的花牌。多倫多市長鄒至蕙（Olivia Chow）亦有到場獻花。

