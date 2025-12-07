Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗馬拉松︱女參賽者未帶頭巾 司法部門：拘捕2名主辦人

即時國際
更新時間：18:38 2025-12-07 HKT
發佈時間：18:38 2025-12-07 HKT

伊朗女性在公共場合必須戴頭巾（希賈布），並穿著保守寬鬆的服裝，規定於上世紀80年代初更成為法律。伊朗司法部門今天（7日）表示，當局已逮捕基希島（Kish）馬拉松賽事的2名主辦人，先前有照片顯示參賽女性未戴頭巾。

昨天馬拉松比賽現場照片顯示，許多參賽者並未遵守伊朗嚴格的女性服裝規定。當地傳媒報道，馬拉松比賽結束後翌日（6日），伊朗司法部門網站「米桑線上」（Mizan Online）通報，2名比賽主辦人已遭逮捕。當地媒體報導，約有5000人參加今之的馬拉松比賽。司法部門表示，已對主辦單位提起刑事訴訟。

「米桑線上」報道，當地檢察官表示：「儘管先前已多次警告必須遵守國家現行法規，以及宗教習俗與專業準則……但這次活動的舉辦方式仍有傷風俗。」「鑑於這次活動的違規事宜，依據相關法規，我們已對組織賽事的官員與代理人提起刑事訴訟。」

包括伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）和法斯通訊社（Fars）在內的保守派媒體，先前已譴責這項馬拉松有傷風俗，不尊重1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）推翻美國支持政權後，伊朗所實施的伊斯蘭教法。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
立法會選舉．投票率
立法會選舉．投票率︱截至傍晚6時半 直選投票率25.75% 逾106.3萬人投票
政情
9分鐘前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
9小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
9小時前
立法會選舉．持續更新｜廉署通緝一男子涉於社交平台煽惑不投票 選管會提醒：直選選民切勿蓋兩個印
02:21
立法會選舉．持續更新｜廉署通緝一男子涉於社交平台煽惑不投票 選管會提醒：直選選民切勿蓋兩個印
政情
2小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五級火｜金像影后與醫生老公現身災民安置區 低調落區支援：佢哋需要陪伴
影視圈
20小時前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
影視圈
10小時前
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
23小時前
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
2025-12-06 17:00 HKT