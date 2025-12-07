伊朗馬拉松︱女參賽者未帶頭巾 司法部門：拘捕2名主辦人

伊朗女性在公共場合必須戴頭巾（希賈布），並穿著保守寬鬆的服裝，規定於上世紀80年代初更成為法律。伊朗司法部門今天（7日）表示，當局已逮捕基希島（Kish）馬拉松賽事的2名主辦人，先前有照片顯示參賽女性未戴頭巾。



昨天馬拉松比賽現場照片顯示，許多參賽者並未遵守伊朗嚴格的女性服裝規定。當地傳媒報道，馬拉松比賽結束後翌日（6日），伊朗司法部門網站「米桑線上」（Mizan Online）通報，2名比賽主辦人已遭逮捕。當地媒體報導，約有5000人參加今之的馬拉松比賽。司法部門表示，已對主辦單位提起刑事訴訟。



「米桑線上」報道，當地檢察官表示：「儘管先前已多次警告必須遵守國家現行法規，以及宗教習俗與專業準則……但這次活動的舉辦方式仍有傷風俗。」「鑑於這次活動的違規事宜，依據相關法規，我們已對組織賽事的官員與代理人提起刑事訴訟。」



包括伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）和法斯通訊社（Fars）在內的保守派媒體，先前已譴責這項馬拉松有傷風俗，不尊重1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）推翻美國支持政權後，伊朗所實施的伊斯蘭教法。