特朗普簽署行政命令查價格操縱 尤其關注外資控制公司

即時國際
更新時間：19:17 2025-12-07 HKT
發佈時間：19:17 2025-12-07 HKT

美國總統特朗普周六（6日）簽署行政命令，要求司法部和聯邦貿易委員會分別成立食品供應鏈安全工作組，應對價格操縱和反競爭行為可能帶來風險，尤其關注外資控制公司。

白宮文件提到，外資控制的公司越來越多涉足關鍵領域，推高了美國家庭的食品成本。兩個工作組有權採取執法行動並制定新規則，打擊反競爭行為。

白宮指外資公司推高了美國家庭食品成本。路透社
特朗普表示，價格合理且安全的食品供應對美國的國家和經濟安全至關重要。然而，由外國控制的公司實施的反競爭行為，威脅著美國食品供應的穩定性和可負擔性。

他強調，包括肉類加工、種子、化肥在內的食品供應部門都容易受到操縱價格和其他反競爭行為影響。

按照計劃，新成立的工作組需在行政命令下達後的180天內向眾議院議長、參議院多數黨領袖和國會相關委員會主席匯報工作進展情況，並在一年內再次匯報，包括建議國會可以採取的行動。

