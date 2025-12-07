椰菜成抗癌救星 研究：十字花科蔬菜成分有助治療 

十字花科蔬菜（Brassicaceae）是一大類常見蔬菜，特色是花瓣呈十字排列，香港常見包括椰菜或椰菜花等。有研究顯示，十字花科蔬菜原來有助於抗癌治療。

法國國家健康與醫學研究院（Institut national de la santé et de la recherche médicale，簡稱「Inserm」）和居里研究所（Institut Curie）聯合研究顯示，一種存在於十字花科蔬菜（Brassicaceae）中的化合物吲哚-3-甲醇（Indole-3-carbinol，縮寫I3C）會使細胞毒性T淋巴細胞恢復功能，從而提升免疫治療的療效。該成果近期發表在英國《自然》期刊上。

提升抗癌治療達60%

法國國家健康與醫學研究院日前在官網發佈公報介紹，吲哚-3-甲醇在卷心菜（香港俗稱椰菜）、椰菜花等十字花科蔬菜中含量豐富。

為評估其作用，研究人員比較了兩組動物接受同一種免疫治療時的療效差異：一組攝入含吲哚-3-甲醇的飲食，另一組飲食中不含該成份。在攝入吲哚-3-甲醇的情況下，抗癌治療對50%至60%的動物有效；當飲食中去除該成份，治療有效率下降到20%。



研究指出，癌細胞能夠使免疫系統細胞失活，從而免受細胞毒性或「殺傷性」細胞的攻擊。而以抗PD-1免疫檢查點抑製劑為代表的免疫治療，則能夠解除腫瘤對細胞毒性T淋巴細胞的抑制，使這些細胞重新被激活。借助這種治療，被重新激活的細胞毒性T淋巴細胞就能識別腫瘤細胞並將其清除。



研究人員發現，吲哚-3-甲醇能夠與一種名為「芳香烴受體」的轉錄因子結合，而後者在細胞毒性T淋巴細胞中表達更突出；而在缺乏吲哚-3-甲醇的情況下，細胞毒性T淋巴細胞則無法對免疫治療作出應答。