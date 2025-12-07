美國副國務卿痛批歐盟破壞美國政策 不滿X平台被罰款

歐盟周五（5日）對美國富豪馬斯克旗下X平台處以1.2億歐元（約10.88億港元）罰款，美國副國務卿蘭道周六（6日）在X發布貼文指出，歐盟舉動凸顯歐洲國家一邊要求美國提供軍事保護，一邊卻在破壞美國政策。

蘭道指，儘管有北約存在，歐盟與特朗普政府在諸多問題上的分歧仍然破壞了與美國建立夥伴關係的理念。歐盟的監管立場可能會損害西方共同的安全和價值觀。

在北約外長會上，蘭道（左）與北約秘書長呂特（右）交談。路透社

蘭道批評，部分歐洲國家作為北約成員國時，堅持認為跨大西洋合作是美歐共同安全的基石，但當這些國家以歐盟成員國身份出現時，所推行的各種議程往往與美國的利益和安全完全背道而馳，這種自相矛盾的局面不能再繼續下去。

斥歐盟霸淩美國軍工企

蘭道周三（3日）曾前往比利時布魯塞爾參加北約外長會。據美媒披露，蘭道曾在會上當面發難，指責歐盟霸淩美國軍工企業，將美方排擠在歐洲「重新武裝歐洲」計劃之外。

有美方官員稱，蘭道在會上表態傳達兩個關鍵信息，其一是敦促歐洲將防務開支承諾真正轉化為實際能力；其二是強調帶有保護主義、排他性的政策，霸淩美國企業將其趕出市場的做法，正在削弱我們的共同防禦能力。

一名北約外交官在會後直言：「美國說歐洲不應該奉行保護主義政策，這並不令人意外……但你還能指望美國怎樣說話：有分寸還是委婉？」

