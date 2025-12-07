Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國副國務卿痛批歐盟破壞美國政策 不滿X平台被罰款

即時國際
更新時間：12:19 2025-12-07 HKT
發佈時間：12:19 2025-12-07 HKT

歐盟周五（5日）對美國富豪馬斯克旗下X平台處以1.2億歐元（約10.88億港元）罰款，美國副國務卿蘭道周六（6日）在X發布貼文指出，歐盟舉動凸顯歐洲國家一邊要求美國提供軍事保護，一邊卻在破壞美國政策。

蘭道指，儘管有北約存在，歐盟與特朗普政府在諸多問題上的分歧仍然破壞了與美國建立夥伴關係的理念。歐盟的監管立場可能會損害西方共同的安全和價值觀。

在北約外長會上，蘭道（左）與北約秘書長呂特（右）交談。路透社
在北約外長會上，蘭道（左）與北約秘書長呂特（右）交談。路透社
在北約外長會上，北約秘書長呂特（左）與蘭道（右）交談。美聯社
在北約外長會上，北約秘書長呂特（左）與蘭道（右）交談。美聯社

蘭道批評，部分歐洲國家作為北約成員國時，堅持認為跨大西洋合作是美歐共同安全的基石，但當這些國家以歐盟成員國身份出現時，所推行的各種議程往往與美國的利益和安全完全背道而馳，這種自相矛盾的局面不能再繼續下去。

斥歐盟霸淩美國軍工企

蘭道周三（3日）曾前往比利時布魯塞爾參加北約外長會。據美媒披露，蘭道曾在會上當面發難，指責歐盟霸淩美國軍工企業，將美方排擠在歐洲「重新武裝歐洲」計劃之外。

相關新聞：美促歐洲2027年前接管北約傳統防務 否認停止參與協調機制

有美方官員稱，蘭道在會上表態傳達兩個關鍵信息，其一是敦促歐洲將防務開支承諾真正轉化為實際能力；其二是強調帶有保護主義、排他性的政策，霸淩美國企業將其趕出市場的做法，正在削弱我們的共同防禦能力。

一名北約外交官在會後直言：「美國說歐洲不應該奉行保護主義政策，這並不令人意外……但你還能指望美國怎樣說話：有分寸還是委婉？」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
影視圈
20小時前
「飛馬座」上場在港初出，馬主黃嘉雯 (圖) 有抽空入場為愛駒打氣，結果馬兒跑得第十名，熱身一場後再出，且看能否跑得更接近。
獨家猛料│徐雨石為黃嘉雯建功？
馬圈快訊
23小時前
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
17小時前
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
患大腸癌女星病逝享年73歲 選美出身攻影壇成一代女神 5個月前現身公開活動留最後身影
患大腸癌女星病逝享年73歲 選美出身攻影壇成一代女神 5個月前現身公開活動留最後身影
影視圈
2025-12-06 11:00 HKT
打工仔上繳薪金給太太管理 臨退休驚覺存款僅剩5萬 專家：夫婦理財首重溝通
打工仔上繳薪金給太太管理 臨退休驚覺存款僅剩5萬 專家：夫婦理財首重溝通
投資理財
7小時前
許紹雄女兒疑轟男星洩喪禮場內細節：無知同侵犯私隱 嫌疑人曾爆Benz雄繼子悼詞內容
許紹雄女兒疑轟男星洩喪禮場內細節：無知同侵犯私隱 嫌疑人曾爆Benz雄繼子悼詞內容
影視圈
17小時前
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
20小時前
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
2025-12-06 09:00 HKT