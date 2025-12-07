Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日指控殲-15兩開雷達照射自衛隊機 解放軍反斥多次抵近滋擾訓練

即時國際
更新時間：13:35 2025-12-07 HKT
發佈時間：13:35 2025-12-07 HKT

日本防衛省周六（6日）向北京提出強烈抗議，稱解放軍航母遼寧艦起飛的殲-15戰鬥機，兩次以雷達照射日方空中自衛隊的F-15戰機。解放軍海軍指，遼寧艦編隊在宮古海峽海域訓練期間，日方飛機多次抵近滋擾，要求日方停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。


相關新聞：中日惡化｜日防相小泉進次郎到訪與那國島 指強化西南防衛至關重要

日本防衛省指，自衛隊一架F-15戰機，周六下午4時多在沖繩島東南的公海上空，遭一架從遼寧艦起飛的殲-15間歇性以雷達照射；另一架自衛隊戰機其後在晚上6時多，亦遭到從遼寧艦起飛戰機雷達照射。

相關新聞：福建艦︱央視證新航母集齊「五件套」 揭秘殲-15「飛鯊」新成員

日本防衛相小泉進次郎周日凌晨召開記者會，形容事件是危險行為，日方已向中方提出強烈抗議，並要求防止事件再次發生。

解放軍海軍新聞發言人王學猛海軍大校7日表示，日前，中國海軍遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公佈了訓練海空域。期間，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。日方有關炒作與事實完全不符，我們嚴正要求日方立即停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
兩度失婚富二代天王近況流出 鬧離婚後罕現身狀態曝光 曾陷抑鬱、酗酒低谷
影視圈
22小時前
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 數十「屍體」掛於豪宅花園開心留影 驚見完整動物頭部及爪
影視圈
5小時前
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
連鎖酒樓火鍋放題優惠！$218/位任飲任食 送海鮮盤+安格斯牛+任飲啤酒 只限1分店
飲食
19小時前
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
生活百科
2025-12-06 11:00 HKT
立法會選舉2025．持續更新｜投票時間上午7時半開始 至晚上11時半結束
02:13
立法會選舉．持續更新｜選管會：截至早上10時半共收47宗與選舉相關投訴 提醒直選選民切勿蓋兩個印
政情
3小時前
「飛馬座」上場在港初出，馬主黃嘉雯 (圖) 有抽空入場為愛駒打氣，結果馬兒跑得第十名，熱身一場後再出，且看能否跑得更接近。
獨家猛料│徐雨石為黃嘉雯建功？
馬圈快訊
2025-12-06 14:01 HKT
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
4小時前
立法會選舉2025．投票率持續更新
立法會選舉．投票率｜截至下午1時半 直選投票率15.18% 大埔火災所在的新界東北低於全港平均
政情
54分鐘前
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
前TVB一線花旦將300萬掛上身晒奢華行頭 離巢後由打工仔變老闆享受富婆生活
影視圈
21小時前