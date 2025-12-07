日指控殲-15兩開雷達照射自衛隊機 解放軍反斥多次抵近滋擾訓練

日本防衛省周六（6日）向北京提出強烈抗議，稱解放軍航母遼寧艦起飛的殲-15戰鬥機，兩次以雷達照射日方空中自衛隊的F-15戰機。解放軍海軍指，遼寧艦編隊在宮古海峽海域訓練期間，日方飛機多次抵近滋擾，要求日方停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。



日本防衛省指，自衛隊一架F-15戰機，周六下午4時多在沖繩島東南的公海上空，遭一架從遼寧艦起飛的殲-15間歇性以雷達照射；另一架自衛隊戰機其後在晚上6時多，亦遭到從遼寧艦起飛戰機雷達照射。



日本防衛相小泉進次郎周日凌晨召開記者會，形容事件是危險行為，日方已向中方提出強烈抗議，並要求防止事件再次發生。

解放軍海軍新聞發言人王學猛海軍大校7日表示，日前，中國海軍遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公佈了訓練海空域。期間，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。日方有關炒作與事實完全不符，我們嚴正要求日方立即停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。