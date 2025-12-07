日指控殲-15兩開雷達照射自衛隊機 中國駐日大使提嚴正交涉

日本防衛省周六（6日）向北京提出強烈抗議，稱解放軍航母遼寧艦起飛的殲-15戰鬥機，兩次以雷達照射日方空中自衛隊的F-15戰機。解放軍海軍指，遼寧艦編隊在宮古海峽海域訓練期間，日方飛機多次抵近滋擾，要求日方停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。



國防部新聞發言人張曉剛就事件回應表示，中國遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，符合國際法和國際實踐。日方卻對中方行動惡意跟監滋擾，多次派飛機衝闖中方劃設公布的演訓區，事後還反誣中方正常操作，純屬是賊喊捉賊、倒打一耙。我們對日方尋釁滋事、誤導輿論表示強烈不滿、堅決反對。

國防部：賊喊捉賊

張曉剛續稱，日方在軍事安全領域變本加厲地冒進滋事，究竟意欲何為？世人皆知。日方若重走軍國主義邪路，必將墜入萬劫不復深淵。我們敦促日方切實認清形勢，切實反思糾錯，徹底放棄任何不軌圖謀，不要站到中國人民和國際社會對立面越走越遠。

日本聲稱其自衛隊戰機兩度被解放軍戰機以雷達照射。X@jointstaffpa

日本聲遼寧艦起飛的殲-15，在公海兩度以雷達照射日方戰機。人民網

中國駐日本大使吳江浩周日（7日），亦就日本自衛隊飛機滋擾中國海軍航母編隊訓練向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉和強烈抗議。



吳江浩表示，日方不顧中方迄今反復警示提醒，執意派自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。日方還倒打一耙，對外發布與事實完全不符的信息，炒作誤導輿論，有關做法極其不負責任。中方嚴肅要求日方停止污蔑抹黑，嚴格約束一線行動，防止類似事件再次發生。



日本防衛省指，自衛隊一架F-15戰機，周六下午4時多在沖繩島東南的公海上空，遭一架從遼寧艦起飛的殲-15間歇性以雷達照射；另一架自衛隊戰機其後在晚上6時多，亦遭到從遼寧艦起飛戰機雷達照射。



日本防衛相小泉進次郎周日凌晨召開記者會，形容事件是危險行為，日方已向中方提出強烈抗議，並要求防止事件再次發生。

解放軍海軍新聞發言人王學猛海軍大校7日表示，日前，中國海軍遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公佈了訓練海空域。期間，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。



王學猛指出，日方有關炒作與事實完全不符，我們嚴正要求日方立即停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。