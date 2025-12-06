X平台「藍剔」變詐騙工具　歐盟重罰近11億港元

歐盟5日以違反新數位法規為由，對全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的X平台開罰1.2億歐元（約10.88億港元）。這項裁決不僅可能讓歐盟委員會（European Commission）與這位美國億萬富豪正面衝突，也可能牽動美國總統特朗普（Donald Trump）與歐盟的政治關係。

綜合外媒報道，歐盟的調查歷時2年，認定X平台違反數項義務，包括向用戶提供具「欺騙性」的藍剔認證標誌，以及未充分揭露平台廣告的相關資訊。

Twitter向每位獲得認證及核實身份的用戶（即是「藍剔」用戶），收取8美元月費。路透社

依照《數位服務法案》（Digital Services Act，DSA），科技平台必須公開廣告主清單，目的是防止非法詐騙、假廣告，以及在政治選舉期間可能影響公共秩序的協同式資訊操作。然而，歐盟調查發現X未遵守這項要求，廣告透明度明顯不足。

另外，X也被裁定未能提供學術研究者應取得的公開數據存取權。這些研究者通常負責追蹤政治資訊與爭議性內容，因此歐盟認為X的不配合，削弱了外界監督該平台的能力。

此案的判決為歐盟對X展開的多項調查中的第1項正式結案。自2023年DSA上路後，這是歐盟首次認定X違反該法規。早在2023年12月，歐盟已正式啟動程序，調查X是否在非法內容散播，以及對抗資訊操弄的措施上失職；相關調查仍在進行中。

據報，塔利班官員Twitter帳號也有「藍剔」。路透社資料圖片

除本案外，歐盟仍有3項調查尚未結案，其中2項與馬斯克在2022年10月收購推特（Twitter）並改名為X後，平台內容與推播演算法的變化有關，包括是否違反禁止煽動暴力或恐怖主義法規，以及用戶舉報非法內容的機制是否有效。

根據DSA，X最高可被處以全球營收6%的罰款。而X在2024年的營收估計約為25億至27億美元。歐盟官員透露，這筆罰金將分3部分計算：藍剔認證的相關違規為4,500萬歐羅（約4.08億港元），廣告透明度問題為3,500萬歐羅（約3.17億港元），而拒絕研究資料存取則為4,000萬歐羅（3.63億港元）。

在歐盟裁決結果公布的前1天，美國副總統萬斯（JD Vance）曾在X上發文批評歐盟「應該支持言論自由，而不是因為垃圾理由攻擊美國企業」。馬斯克隨後也回覆稱「非常感謝。」

在馬斯克收購推特之前，藍剔標誌只提供給可被驗證身份的帳號，包括政治人物、名人、政府機構，以及主流媒體與新興媒體的已認證記者等。但在收購後，平台改為向訂閱「X Premium」的用戶開放相關功能，使得藍剔不再代表身分或可信度，進而引發歐盟的質疑。