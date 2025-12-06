美促歐洲2027年前接管北約傳統防務 否認停止參與協調機制

英國傳媒周五（5日）引述消息報道，美國國防部希望歐洲在2027年前，接管北約大部分傳統防務能力。

上述要求是在美國負責北約政策官員與多個歐洲代表團舉行的閉門會議上提出。5名知情人士透露，美方官員在會上明確表示，美方對歐洲自2022年俄烏戰爭爆發以來在提升防務能力方面進展並不滿意，已告訴歐方若未能在2027年前提升常規軍事防禦責任，美國可能會停止參與北約的部分防務協調機制。

美方所指傳統防務能力的是非核力量，涵蓋地面部隊、裝備和彈藥，以及情報、監視、偵察、防空與導彈系統。

對於如何衡量歐洲在接管方面進展，美方官員並未在會議上詳細說明。目前尚不清楚2027年期限是否代表總統特朗普的正式立場，還是僅為部分五角大樓官員的觀點。

相關新聞：北約宣言：承諾至2035年國防安全支出佔GDP 5%

多名歐洲官員表示，無論採用何種衡量標準，在2027年前完成這一轉變都不現實，歐洲要替代部分美國能力，不僅需要增加軍費和政治意願，還需要時間和工業產能。

歐洲官員舉例，北約盟國正在加緊採購武器和裝備，但軍工企業普遍存在交付積壓問題，即使現在立刻購買，一些最受追捧的美製武器和防務系統也要數年後才能交付。此外，美國提供的一些獨特情報、監視與偵察能力在俄烏戰爭中發揮關鍵作用，這類能力並非單純花錢就能在短期內複製。