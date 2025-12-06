Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

解構主義建築先驅蓋瑞去世 終年96歲

更新時間：11:06 2025-12-06 HKT
發佈時間：11:04 2025-12-06 HKT

上世紀最具影響力建築師之一蓋瑞（Frank Owen Gehry），周五在美國加州寓所去世，終年96歲。 

蓋瑞1929年2月28日出生於加拿大安大略省多倫多市的一個猶太工人階級家庭。作為建築師，他的成名相對較晚。1940年代中期，他移居美國加州洛杉磯，並前往南加州大學學習建築學，之後在哈佛大學設計研究生院完成進一步深造。

1962年，蓋瑞創辦了自己的公司，他開創了一種獨特而奔放的風格，他打破傳統的建築對稱原則，採用非常規的幾何形狀和未完成材料，形成了現在被稱為解構主義的風格。他往往會將不同材料融合在一起，創造出曲線優美的外觀，從而創造出具有引人注目的雕塑形狀的建築。

在整個職業生涯中，蓋瑞留下許多著名作品，其中較著名包括1997年竣工的西班牙畢爾包古根漢美術館、2003年竣工的洛杉磯迪士尼音樂廳、2011年竣工的邁阿密新世界中心音樂廳、2014年竣工的巴黎路易威登基金會博物館等。

1989年，60歲的蓋瑞榮獲建築界最高榮譽普立茲建築獎，以表彰其終身成就。評審團形容他的作品高度精緻、複雜且富有冒險精神美學，如果用美國音樂來形容他的作品，最貼切的比喻是爵士樂，充滿了即興發揮和活潑多變的精神。

