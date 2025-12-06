中日惡化｜日官員透露特朗普對高市早苗措辭嚴厲 疑直言「不要插手台灣問題」

美國總統特朗普上月25日與日本首相高市早苗通電話，據稱曾建議對方不要在台灣問題上挑釁大陸。日媒周五引述消息報道，特朗普不僅希望日方緩和與北京關係，且對高市早苗措辭相當嚴厲。

外界普遍認為特朗普與高市早苗的通話時間安排微妙，僅僅距離中美元首上月24日的通話不到12小時。被問及談話內容時，高市早苗僅稱，日美圍繞強化同盟關係、印太地區面臨局勢及各類議題廣泛交換意見，特朗普認為她是非常親密的朋友，隨時歡迎給他打電話。

然而，對於是否在通話中談及台灣問題，高市早苗迴避意圖明顯，形容會談內容屬於外交往來範疇，不便透露詳情。

特朗普（左）與國家主席習近平（右）10月底在南韓會晤。路透社

高市早苗多次發表爭議言論。路透社

日媒周五報道稱，有日方政府官員承認特朗普曾向高市早苗表達擔憂，直言：「實際上，特朗普當時對我們措辭相當嚴厲。似乎還說了相當於『不要插手台灣問題』這樣的話」。

上述消息與美媒在上月26日披露內容類似，美媒指特朗普在通話中要求高市早苗克制涉台言論，並建議她不要在台灣主權問題上挑釁大陸，但並未施壓高市撤回其言論。

日本內閣官房長官木原稔上月27日兩度在記者會上談到特朗普與高市早苗的通話，他於上午先複述日本先前發布的通稿內容，然後表示，具體談話內容屬於外交往來，不予置評。

同日下午，木原稔卻轉變口風，直接否認日方受到過特朗普警告，又向美媒提出抗議。他稱：「報道中提到（高市）收到特朗普關於『在台灣主權問題上不要挑釁中國』的建議，這並非事實」。