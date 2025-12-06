2026世界盃抽籤變「特朗普個人騷」獲頒首屆和平獎：一生最偉大榮譽之一

國際足協（FIFA）昨日在美國華盛頓舉行 2026 年美墨加世界盃決賽周抽籤儀式，全球球迷關注，而場內另一焦點則落在美國總統特朗普身上。儘管他今年與和平獎失之交臂，國際足協卻破天荒向他頒發首設的「和平獎」，表揚其「對和平的貢獻」。特朗普形容，這是他「一生中最偉大的榮譽之一」。

波切利獻唱揭序幕 特朗普最愛歌曲成開場

整個抽籤活動被多家外國通訊社形容為「特朗普個人騷」，從音樂到儀式安排都滿載其個人風格。

國際足協（FIFA）昨日在美國華盛頓舉行 2026 年美墨加世界盃決賽周抽籤儀式，焦點卻落在美國總統特朗普身上。法新社

整個抽籤活動被多家外國通訊社形容為「特朗普個人騷」。法新社

活動開場由意大利殿堂級男高音波切利（Andrea Bocelli）演唱經典詠嘆調《今夜無人入眠》（Nessun Dorma）。這首歌既是特朗普最愛曲目之一，亦經常在他的競選集會中播放，令觀眾一聽便感受到濃厚「特朗普色彩」。

隨後，美、墨、加三國領導人登台替各自國家抽籤。國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）也與三人合照，場面隆重。

首設「和平獎」送特朗普 被指為其量身打造

國際足協宣佈今年首度設立「和平獎」，並將首個獎項頒予特朗普，理由是他在國際舞台上「致力推動和平」。儘管未獲諾貝爾和平獎青睞，特朗普卻笑言此獎更具意義，強調「這是人生其中一項最偉大的榮譽」。

外媒則普遍認為，該獎項的設立與安排皆「極具政治味道」。

經典《YMCA》壓軸 舞台宛如選舉集會

抽籤儀式的壓軸環節由70年代美國經典男子組合「村民人組合」（Village People）現場演唱《YMCA》——這首歌同樣是特朗普競選集會的指定曲目。歌曲響起，全場氣氛高漲，也為這場「特朗普式」的世界盃抽籤劃下句點。

外媒評論稱，這場本應是全球矚目的體育盛事抽籤，最終彷彿成了特朗普舞台，政治色彩大於體育焦點。國際足協則未回應是否刻意迎合美方安排。

2026 年世界盃將由美國、墨西哥、加拿大三國合辦，為史上首次有 48 支球隊參賽，規模空前。