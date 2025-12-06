兩中國女遊客日本平交道車禍亡 家屬索償$700萬 訴書指道路一設計易釀禍

今年初在日本神戶發生的兩名中國女遊客遭列車撞死事件，兩名死者家屬周四（4日）向神戶地方法院正式提出起訴，向山陽電鐵及涉事列車司機索償 1.4 億日圓（約703.8萬港元），指平交道設計存有安全隱患，未有採取改善措施。

誤把路軌旁視作等候區 兩名中國女遊客遭撞身亡

事故發生於今年 1月9日下午，地點位於神戶市垂水區山陽電鐵一處平交道。兩名中國女遊客疑因誤解設施用途，站在欄桿外、即路軌旁位置等候過路，最終被駛近列車撞倒，當場身亡。

根據訴狀，平交道南側設有黃色安全區域，其位置靠近路軌一側，容易令首次到訪的行人誤以為此處為安全等候區，導致誤踏危險位置。家屬指，該平交道過去亦曾發生致命事故，但鐵路公司未有採取足夠防止措施，存在疏忽。

日本政府早前已介入 涉事平交道現正封閉改善

事發後，日本政府及地方政府均認為該平交道過路空間過於狹窄，有潛在安全風險。其後提出多項改善方案，包括擴闊行人過路範圍、增加路軌與行車路之間的距離，以及提升行人視線及警示標示等。

日本國土交通省於今年10月宣布展開改善工程，涉事平交道已暫時封閉施工中。

對於家屬提出索償，山陽電鐵回應《產經新聞》表示，現階段尚未收到法院送達的訴狀，暫時不便評論。

事件在日本及中國網上均引起討論，有網民指出平交道設計確有混淆之處，亦有人認為旅客應更注意警示標誌。案件將由法院進一步審理。