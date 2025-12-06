普京私生女｜巴黎街頭遭烏記者質問 被要求勸阻戰爭答「我真的很抱歉」

烏克蘭TSN電視台早前爆料，指俄羅斯總統普京的私生女在巴黎生活，她使用多個名字掩飾身分，其中一個是路易莎·羅佐娃（Luiza Rozova）。該台記者斯維亞特年科（Dmytro Sviatnenko）周三釋出一段影片，顯示他在巴黎街頭追訪據信是羅佐娃的年輕女子。

報道指出，羅佐娃在20區一間小型藝廊工作，身邊男子疑似是保鏢。晚上11時，她離開藝廊，記者隨即上前質問。

相關新聞：普京私生女被爆用化名生活-在巴黎唸書到處旅行

斯維亞特年科表明身分，表示自己來自烏克蘭，有幾個問題要問她：「3周前，妳父親殺死了我的兄。」「妳怎能住在被妳父親宣傳機器描繪成『可恨』的歐洲？」

戴著口罩遮臉的羅佐娃起初回答「我沒有答應讓你拍攝」，記者提及基輔停電、空襲警報響起，「我們也沒批准這樣」。記者逼問她：「妳對妳父親的政策有什麼看法？妳支持他嗎？」羅佐娃只說：「這跟我有什麼關係？」

記者說普京是她父親，建議她致電普京要求停止轟炸基輔，她敷洐地回應：「嗯，當然。」記者還提議自資買機票給她去烏克蘭，阻止普京發射飛彈與無人機，效果可能比愛國者防空系統更好。羅佐娃說：「你能想像我現在要怎樣去嗎？很遺憾，我幫不了你，我很抱歉。」

相關新聞：傳普京10歲私生子首曝光 被形容為俄羅斯最孤獨男孩

記者又再問羅佐娃：「妳家有討論過這件事嗎？」她說：「我想我已經跟你說得夠多了，真的很抱歉發生這種事，但我不為這情況負責。」

據指羅佐娃本名伊莉莎白·克里沃諾吉赫（Elizaveta Krivonogikh），原本在俄羅斯是小有名氣的網美兼DJ，經營服裝品牌，長相與普京極為相似，長年被盛傳是普京與情婦斯韋特蘭娜（Svetlana Krivonogikh）的私生女。俄烏戰爭開始後不久，她就突然關閉社交媒體帳號，似乎假裝是已逝普京盟友魯德諾夫（Oleg Rudnov）的親戚前往巴黎念書。2021年她曾被目睹出現在法國羅浮宮。