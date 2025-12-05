迷途小海豹誤闖紐西蘭酒吧 不敵美食誘惑「落網」

日前一隻迷途小海豹誤闖紐西蘭一間酒吧，店主還以為是一隻小狗跑進來，仔細一看才發現是「特別的客人」。她靈機一觸，大聲喊道：「快去拿三文魚！」結果成功利用美食誘惑，將小海豹引入一個狗籠裏，並及時通知了自然保護巡護員，將牠安全地送回大自然。

據美聯社的報道，這段奇妙的插曲發生在紐西蘭南島最北端的里奇蒙地區精釀啤酒酒吧Sprig + Fern The Meadows。在11月30日那個陰雨綿綿的周日傍晚，一隻小海豹搖搖晃晃地走進了酒吧。

由於他們一向歡迎寵物，女店長埃文斯（Bella Evans）一開始以為是某人的狗狗跑了進來。她走上前去仔細查看，這才驚訝地發現一，原來是一位「特別的客人」。

一位顧客立刻拿起毛衣，試圖將海豹從後門趕出去，然而牠非常靈活，躲過追趕迅速衝進廁所，並躲藏在洗碗機的下方。

另一位顧客緊急從家中帶來了一個狗籠。埃文斯說，店裡剛好有一種三文魚薄餅，大家正努力想辦法將海豹引入狗籠時，她就跑去跟未婚夫說：「快去拿三文魚，我們把他放進去。」最終成功地將小海豹從藏身之處引誘了出來。

她們隨即通知相關單位，自然保護巡護員迅速趕到了現場，原來他們正在住宅區附近搜尋這隻迷路的小海豹，酒吧已經是當天第四次目擊小海豹出沒的地點。

紐西蘭自然保護部門發言人奧特利（Helen Otley）表示，酒吧的工作人員處理得非常好，確保了海豹的安全。海豹隨後被安全地放生到附近的兔子島上，該島上沒有狗，對海豹來說應該是一個非常安全的地方。

每年這個時候，好奇心旺盛的小海豹總是出現在人們意想不到的地方，這並非罕見現象。因為牠們經常會沿着河流和小溪向內陸游動，最遠可達15公里，這是牠們正常的探索行為的一部分。