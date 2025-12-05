Cloudflare全球服務中斷 Canva等熱門網站受影響

全球用戶報告Cloudflare服務中斷，社交媒體X平台上一片抱怨聲和不滿。Cloudflare 周五表示，正在調查其控制面板及相關應用程式介面 (API) 的問題。

此次服務中斷影響了 Canva 和 Downdetector 等多個網站，導致許多用戶無法存取關鍵服務。該公司在其狀態頁面上表示，使用控制面板或 Cloudflare API 的客戶會受到影響，請求可能會失敗並顯示錯誤。

Cloudflare提供關鍵的網路基礎設施，包括保護網站免受網路攻擊，並協助網站在高流量期間保持存取的服務。

這已是近一個月內第二次服務中斷。11月，Cloudflare的服務中斷導致Spotify、ChatGPT，甚至包括美國總統特朗普的社交平台Truth Social等重要網站受影響。