哈里王子參與節目演小劇場 諷美國「選了一個國王」被喝倒采

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）及兒女一直住在美國加州，他近日參與錄製美國《CBS》深夜脫口秀節目《荷伯報到》（The Late Show with Stephen Colbert），笑稱美國人癡迷「皇室」並出言諷刺美國人「選了一個國王」，令現場噓聲四起。

哈里夫婦與特朗普積怨已久

《荷伯報到》最新一集周三（3日）播出，主持人荷伯（Stephen Colbert）抱怨市場上越來越多「粗製濫造的王室題材聖誕電影」，哈里此時上台假扮迷路，說自己要試鏡一部名為《薑餅王子拯救內布拉斯加的聖誕節》（The Gingerbread Prince Saves Christmas in Nebraska）的電影。

哈里笑稱美國人「非常癡迷皇室」，荷伯否認時，他假裝驚訝地說道：「真的嗎？我還聽說⋯⋯你們最近選了一個國王。」此話一出全場譁然，不少觀眾甚至對他喝倒彩，荷伯趕緊乾笑打圓場：「他說得有道理啦。」之後哈里更繼續諷刺特朗普對媒體的限制甚至封殺，稱《CBS》和白宮和解「無根據的訴訟」，迫使《荷伯報到》宣布明年停播，這引得觀眾大笑和掌聲雷動。

節目開播前，節目組在社交媒體發佈一段兩人演搞笑段子的宣傳片，哈里的妻子梅根也有轉發。當中哈里浮誇的演技引起網友討論，一邊有人誇讚他沒有架子、親民搞笑，另一邊則狠批他不僅毀壞皇室形象，更對別國總統出言不遜。

哈里夫婦跟特朗普的關係一向惡劣，特朗普早在去年競選時就表示當選後要以「濫藥」為由將哈里驅逐出境，後者曾在回憶錄裏承認吸毒史。但今年二月特朗普在回應記者提問時則回道：「我不會趕走哈里，因為他老婆已經夠麻煩了，她糟透了。」

今年9月特朗普訪英進行國是訪問也盛讚英王查理斯「有一個優秀的兒子」，被指是透過誇讚威廉王子刻意忽略已經和皇室疏遠但並未放棄頭銜的哈里。