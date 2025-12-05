巴塞爾藝術展｜科技巨頭化身人頭機器犬 「拉屎」拉出藝術圖像

在美國邁阿密巴塞爾（Art Basel in Miami）藝術展第一天，Zero 10展區人頭攢動，觀眾被一群在展場裡踱步的機器犬吸引 ─ ─機器犬披着科技億萬富翁馬斯克、貝索斯，以及普普藝術開創者之一安迪華荷（Andy Warhol）的矽膠頭套，場面即詭異又讓人忍不住多看幾眼。有人評價：「真噁心。」「令人不安。」也有人說：「太棒了。」「這⋯⋯真不一樣。」

科技巨頭化身半人半獸

現場「馬斯克機器犬」一邊繞圈一邊抿着嘴，旁邊「安迪華荷」與「朱克伯格」差點撞到一起。後方「畢加索」悠閒地蹲在地上，目光空洞地望向遠方。他們不時地向後仰頭，從屁股後面「拉」出一幅打印的藝術作品，背上的螢幕閃爍「拉屎模式」的提示。這些半人半犬看起來像是賽博龐克遊戲裏的東西，或者像是一場噩夢。

會「拉屎」的人面機器犬。美聯社

酷似華荷與馬斯克的機械犬差點撞到一起。美聯社

藝術家Beeple（本名Mike Winkelmann）站在圍住的展位中介紹他的裝置藝術作品《Regular Animals》（普通動物）。他說：「我們還沒有為未來做好準備」。他撿起散落在各處的藝術品，分發給參觀者。其中兩個機器犬是Beeple自己的分身，留着和他一樣的髮型，戴着眼鏡。Beeple是NFT（非同質化代幣）藝術潮流的標誌人物，曾在2021年由佳士得拍賣行以6,930萬美元（53,950萬港元）拍出一幅由5,000張數碼影像組成的拼貼圖，創下紀錄。

「我算是特立獨行吧，」他笑着談到自己的作品。每隻機器犬生成的圖像都捕捉了以他們各自的視角所看到的景象，「他們不斷地拍照，並以這些不同角色的視角重新詮釋世界。」他一邊解釋道，一邊展示風格迥異的視覺作品。

藝術家批判被科技主宰的世界

談到科技億萬富翁們，他補充說：「他們掌控着強大的演算法。他們評判我們所看到的世界⋯⋯在很多方面，他們單方面控制著我們看待世界的方式。」

他表示，作品反應相當不錯，相信隨着我們不斷質疑自身與智慧科技的關係，以及這些科技進步的不斷加速，其他藝術家也會創作出類似風格的作品。