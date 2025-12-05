東京若爆直下型7.3級強震 估計1.8萬人死亡 經濟損失逾4萬億

根據日本政府即將公布的首都圈直下型地震最新損害推估概要，如果發生黎克特制7.3級地震，經濟損失預估為83萬億日圓（約4.15萬億港元），相較2013年上次預估的95萬億日圓減少12萬億日圓，反映出建築物變得更耐震。

首都圈直下地震是指震央在首都圈地底下的地震，這是相隔12年更新損害推估，預估在本月公布結果。死亡人數預估最多為1.8萬人，建築物全毀與燒毀合計40萬棟，相較於2013年推估的2.3萬人與61萬棟都有所減少。

日本政府即將公布首都圈直下地震最新損害推估概要，這是相隔12年更新損害推估。法新社

東京若爆直下型7級強震，推估1.8萬人死亡。法新社

東京都的耐震化率在2019年底為92%，目標是在2025年底前消除舊耐震基準的住宅。法新社

有鑑於首都圈的外國居民與外國旅客增加，日本也將加強外國人對應政策。路透社

建築物耐震化減災損

這次推估值降低的原因，包括建築物耐震化，以及藉由都市更新分散木造建築物密集區等。此外，由於住宅被毀的人數減少，避難人數推估從720萬人減少至480萬人，避難所一周糧食不足部分，也從3400萬份減少至1300萬份。

有關基礎建設的機能維持評估，停電戶數從1200萬戶增至1600萬戶，原因是都市人口增加，導致電力需求提高。下水道系統受阻的災民則由150萬人增至200萬人，加入了上次推估沒有考慮到的因素，例如停電導致淨水場停止運作等。

加強外國人對應政策

此外，由於人口高度集中，預期避難者眾多，政府將強化臨時住宅與避難者支援措施。有鑑於首都圈的外國居民與外國旅客增加，也將加強外國人對應政策。

這次推估雖然許多項目呈現損害縮小的結果，但上次計劃所列的防災對策並沒有完全如期進展。例如，前次計劃目標是在2024年底前，將死亡人數與全毀、燒毀建築物「大致減半」，但這次推估顯示尚未達到目標。

此外，全國住宅耐震化率要在2020年提升至95%的目標也未能達成。國土交通省已經在今年7月重新設定目標，要在2035年之前消除所有耐震度不足的住宅。

1都3縣延燒風險高

東京都的耐震化率在2019年底為92%，目標是在2025年底前消除舊耐震基準的住宅。埼玉縣、千葉縣、神奈川縣的耐震化率在2018至2020年也只達到約90%，政府持續鼓勵居民進行耐震化補強。

根據截至2025年3月的統計，延燒風險高的危險密集市街區在首都圈1都3縣、即東京都、神奈川縣、千葉縣及埼玉縣，合計約400公頃，相當於8個東京迪士尼樂園的面積，但因為居民協調困難，部分地區仍沒辦法推進道路拓寬工程。