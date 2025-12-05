Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美縮短難民工作許可效期 5年大砍至18個月 旅行禁令擬擴至32國

即時國際
更新時間：13:54 2025-12-05 HKT
發佈時間：13:54 2025-12-05 HKT

美國總統特朗普政府周四將難民、尋求庇護者及其他移民的工作許可證效期，從5年大幅縮短至18個月。與此同時，國土安全部長諾姆指，美國政府正計劃將旅行禁令的覆蓋範圍擴大到32個國家。

此舉是特朗普政府全面打擊移民行動的最新措施。2天前，美國才剛暫停了來自19個國家的公民移民申請。

國民警衛軍遭槍擊效應

這項措施實施前，有2名國民警衛隊員上周遭到一名阿富汗男子槍擊，這名男子是在2021年美軍撤離阿富汗後，透過一項重新安置計畫進入美國。

美國加緊掃非法移民，引發示威者抗議。法新社
美國加緊掃非法移民，引發示威者抗議。法新社
特朗普政府宣布將難民、尋求庇護者及其他移民的工作許可證效期，從5年大幅縮短至18個月。法新社
特朗普政府宣布將難民、尋求庇護者及其他移民的工作許可證效期，從5年大幅縮短至18個月。法新社
國土安全部長諾姆指，美國政府正計劃將旅行禁令的覆蓋範圍擴大到32個國家。美聯社
國土安全部長諾姆指，美國政府正計劃將旅行禁令的覆蓋範圍擴大到32個國家。美聯社

美國國籍與移民局（USCIS）局長埃德洛（Joseph Edlow）引述11月26日在華府發生的槍擊案，作為這次縮短工作許可效期的理由。

埃德洛透過聲明表示：「縮短就業授權的最長有效期，將確保那些尋求在美國工作的人不會威脅公共安全，或宣揚有害的反美意識形態。」

加強審查外國人

他說：「在我國首都發生國民警衛軍遭前朝政府放進來我國的外籍人士攻擊後，更清楚表明，國籍與移民局必須對外籍人士進行頻繁的審查。」

美國國籍與移民局表示，這項工作許可證措施將適用於以難民身分獲准入境的移民、獲得庇護的移民，以及那些被暫緩驅逐出境的人。

白宮今年6月以國家安全等為由，宣布對阿富汗、緬甸、乍得等12國公民實施全面入境限制，並對布隆迪、古巴、老撾等7國公民實施部分入境限制。

國土安全部長：擴大旅行禁令名單

較早前，特朗普政府又宣布來自阿富汗、也門、海地、委內瑞拉、蘇丹和索馬里等19國公民的綠卡和公民身份申請已被暫停。

特朗普同時表明，計劃永久停止接收來自所有第三世界國家的移民。

而國土安全部長諾姆周四在接受霍士新聞網旗下一檔節目訪問時，被要求確認美國政府是否會將旅行禁令名單上的國家數量增加到32個。諾姆說：「我不會說出具體的數字，但名單上的國家數量超過30個了，特朗普總統正在繼續對有關國家進行評估。」

