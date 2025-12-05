特朗普促成剛果與盧旺達簽和平協議 冀結束30年衝突 開採稀土

美國總統特朗普周四在華盛頓與剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）及盧旺達總統卡加梅（Paul Kagame）共同簽署和平協議與關鍵礦產合作案，以期結束長達30年的衝突，並為美國獲取關鍵的稀土礦產開闢新機遇。儘管美方大力推動，剛果東部的暴力衝突尚未平息，外界對這份和平協議的成效仍充滿疑慮。

這份和平協議是在美國、卡塔爾等多方斡旋下達成的。特朗普在華府接待齊塞克迪和卡加梅，並主持和平協議及重要礦產合約的簽署儀式。特朗普在儀式上表示，這可能是個「偉大的奇蹟」，還強調美國會和這兩國在稀有金屬開採上合作，預期能創造龐大商機。

特朗普大讚簽和約是個「偉大的奇蹟」。法新社

特朗普促成剛果與盧旺達簽署和平協議。美聯社

特朗普在華府接待剛果和盧旺達總統，並主持和平協議及重要礦產合約的簽署儀式。法新社

戰火未平息 成效受質疑

特朗普指出，最新協議將為美國獲取兩國的關鍵礦產鋪路。他說：「我們會開採一些稀土，大家都會賺大錢。」

談及這兩位非洲領袖時，特朗普認為他們過去彼此為敵，如今有望攜手利用美國帶來的經濟好處。不過，齊塞克迪和卡加梅態度較為謹慎。近期在剛果東部，武裝組織「M23運動」與剛果政府軍交戰，M23被聯合國指控獲盧旺達支持，令外界憂心和平協議能否真正終止衝突。

卡加梅坦言，「未來肯定有高低起伏」，齊塞克迪則形容這是「新起點但路途艱辛」。剛果東部長期動亂已奪走數十萬人命。特朗普則自豪地說，自己重掌白宮後已終結8場戰爭，這次也盼能為剛果帶來和平。5個多月前，兩國外交部長也曾與特朗普會談，宣布另一份終結衝突的協議，但戰火至今未平息。

9月，齊塞克迪在出席聯合國大會期間表示，和平協議並未平息該國東部戰事。12月2日，剛果軍方與「M23運動」互相指責對方在該國東部地區發動攻勢，違反了國際社會斡旋促成的停火共識。