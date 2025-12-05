俄烏戰爭 | 5無人機闖澤連斯基飛行路線 訪愛爾蘭專機提前落地巧避過

烏克蘭總統澤連斯基日前訪問愛爾蘭期間，疑有多達5架不明軍用無人機闖入當地政府在澤連斯基專機飛行路線劃設的禁飛區，最終因專機提前降落，而沒有與無人機碰上。愛爾蘭政府已獲悉相關情況，但無人機來源與操控者仍待釐清。烏克蘭總統府已證實此事，外界認為這項發現引發重大安全警報，擔心是否試圖干擾飛機航線。

澤連斯基本周一（1日）晚抵達愛爾蘭進行一天國事訪問，烏克蘭總統府辦公室表示，外訪安全由主辦國負責。根據愛爾蘭政府提供的資訊，確實偵察到媒體報道所提的不明無人機，但並未影響行程，也不需調整安排。

澤連斯基日前訪問愛爾蘭期間，疑有多達5架不明軍用無人機闖入當地政府在澤連斯基專機飛行路線劃設的禁飛區。美聯社

澤連斯基日前訪問愛爾蘭，會晤愛爾蘭總統馬丁（右），爭取支持。美聯社

愛爾蘭軍隊在歡迎澤連斯基到訪的紅地毯旁站立。美聯社

無人機操控者及飛離方向不明

愛爾蘭傳媒thejournal.ie報道，1日深夜疑似有4架來歷不明的軍用無人機自愛爾蘭首都都柏林東北方起飛，朝澤連斯基專機預定航道前進。報道引述消息稱，無人機出現的時間與位置幾乎與專機抵達點相符，但因專機提前落地，而並未碰上。

配合總統訪問，愛爾蘭航空局曾將都柏林及周邊可能供專機通行的空域列為禁飛區。

《愛爾蘭時報》則報道，愛爾蘭海軍艦艇曾在都柏林東北部小漁村霍斯（Howth）上空目擊5架無人機，位置正處於澤連斯基專機飛行路線上，因而引發安全警示。雖有憂心無人機可能試圖干擾專機，但因未構成實質威脅，當局未採取攔截。

2家媒體均指出，無人機的操控者及飛離方向目前仍舊不明。

俄無人機近期涉闖歐多國領空

英國廣播公司（BBC）報道，愛爾蘭政府已知悉相關情況，但國防部對個別事件不予置評。國防部發言人僅表示，國防部支援的安全行動透過「多項協調措施」，順利確保澤連斯基安全完成訪問。愛爾蘭警方未就事件啟動調查。

近來俄羅斯無人機多次侵擾歐洲多國領空。自9月俄製無人機跨越波蘭領空並遭北約盟軍擊落後，摩爾多瓦、羅馬尼亞、愛沙尼亞、丹麥等國也陸續發生類似事件，部分甚至導致機場短暫關閉。儘管俄羅斯總統普京曾宣稱「不會再派無人機」，相關事件仍未平息。