26年前名古屋命案告破 主婦疑犯爆動機：「想讓死者丈夫嚐獨自育兒苦頭」

即時國際
更新時間：12:33 2025-12-05 HKT
發佈時間：12:32 2025-12-05 HKT

名古屋26年懸案終於在本年10月告破，69歲的疑犯安福久美子向警方自首，而她的DNA也和現場採集到的吻合。最近她向調查人員透露犯案動機，竟然是希望讓死者的丈夫、也是自己的高中同學體會「獨自育兒」的痛苦。

相關新聞：日少婦被殺真相成謎 名古屋26年懸案終解 凶手竟是死者丈夫同學

警方疑關乎個人情感

日媒《NHK》報道，安福久美子跟死者丈夫高羽悟在案發約5個月前的同學會上重逢，她透露兩人曾談及家庭和育兒的情況及觀點。當時的安福久美子正一邊工作一邊帶孩子，她表示自己不認同並且非常討厭高羽悟「對女性和育兒的看法」。

警方認為情感糾紛也是動機之一。（示意圖）iStock
調查人員推斷，安福久美子或希望透過殺害高羽奈美子而令高羽悟成為單親爸爸，不得不擔起獨自一人照顧孩子的責任。高羽悟之後接受媒體採訪，堅稱自己沒有向被告說過任何負面言論、或者批評任何人的所作所為。

加上此前的調查，警方認為「情感糾紛」和「育兒觀念」兩者共同構成這宗悲劇的導火線。不過，安福久美子目前的受審態度已經轉為保持緘默，警方無法從她的表述中更深入地理解她對高羽悟的個人情感，或者她的身份背景以繼續了解案件細節。調查仍在繼續，警方正努力了解這宗二十多年尚未偵破的兇案，還原動機和過程。

