越南32歲前空姐夥中國男友 以「暗號」組織K場200女賣淫

即時國際
更新時間：11:25 2025-12-05 HKT
發佈時間：11:18 2025-12-05 HKT

越南胡志明市近日偵破一宗跨國賣淫案。一名32歲越南籍前空姐丁氏清宣（Dinh Thi Thanh Tuyen）與其40歲中國籍男友張磊（音譯），被控以卡拉OK餐廳為掩護，利用「暗號系統」組織約200名女性從事性交易，現已遭檢方提起公訴。

據胡志明市檢察院公布的起訴書，丁氏清宣與張磊於2022年中接手當地一家名為「Tai Nguyen Fortuner II」的卡拉OK餐廳，自2023年起共同經營。為避開查緝，該集團只接待來自中國大陸與馬來西亞的顧客，並定期與管理層密會安排性服務流程。

相關新聞：泰國狠母帶12歲女到東京迫賣淫 日警取得逮捕令

其中最受關注的管理手法是他們設置的「暗號名冊」。名冊內約200名女侍應的姓名以大小寫字母區分，大寫者表示願意提供性服務，小寫則僅限常規服務。名冊內容每天透過群組軟件流傳更新，方便依客戶需求「派單」。

當地警方指，當客人要求性服務時，管理人員會將女侍應分成「願意」與「不願意」兩列供挑選，隨後將被選中的人員送往附近酒店交易。收費方面，單次性交易定價為400萬越南盾（約港幣約1200元），過夜服務則為700萬越南盾（約港幣約2000多元）。

這個犯罪網絡於2023年10月17日遭警方突擊瓦解。當天警方搜查餐廳與兩間酒店，當場查獲正在交易的5名女性，並在主嫌保險箱中起出大筆現金。

被告在庭審前均已認罪，但丁氏清宣及張磊辯稱，他們僅默許以「拉客」提升餐廳營收，否認直接抽成。當局統計，該集團經營期間獲利約24億越南盾（約港幣70萬元），兩人稱相關收入已回投入店面裝修與營運。

值得注意的是，部分涉案管理人員向警方指出，他們從未領到薪金，只能依靠顧客小費生存。目前丁氏清宣、張磊及其他五名管理者均被控組織賣淫罪，案件預計於近日開庭審理。
 

