哈利迷注意 | 羅琳親筆簽名 《哈利波特》初版下周拍賣 估值155萬

英國著名女作家羅琳（J.K. Rowling）的奇幻系列小說《哈利波特》（Harry Potter and the Philosopher's Stone），是全球最暢銷的系列書籍。由羅琳親筆題贈給好友的《哈利波特》初版本，下周將公開拍賣，估值達15萬英鎊（約155萬港元）。

這本書是羅琳在1997年6月首批500本精裝版的《哈利波特：神秘的魔法石》正式出版前15天，親自簽名送給自己的好友Deirdre和Gerry。在這500本首批的《哈利波特：神秘的魔法石》精裝書中，約有一半送往學校與圖書館，其餘則分送給羅琳的親友。而這次拍賣將於下周四（11日）舉行。

《哈利波特：神秘的魔法石》是羅琳出版的首部哈利波特系列小說。蘇富比

羅琳在1997年6月首批500本精裝版的《哈利波特：神秘的魔法石》正式出版前15天，親自簽名送了一本給自己的好友。美聯社

《哈利波特：神秘的魔法石》被改編成電影。YouTube

出版前贈給好友 現多處排版錯誤

據報Deirdre原本是羅琳妹妹Dianne的友人，在羅琳搬到愛丁堡與妹妹住得更近後，才和同是初為人母的Deirdre建立了深厚情誼。Deirdre將這本書收藏了28年，如今才委託倫敦的蘇富比拍賣。

此外，本書除了是初版而珍貴之外，內容也有多處的排版錯誤，包括第53頁霍格華茲用品清單上的「one wand」被印了2次；羅琳的名字遭印成「Joanne Rowling」；而封底的「J.K. Rowling」則少了1個字母「o」。

由於這本精裝書的保存狀況良好，幾乎又沒有任何的磨損，估價達10萬至15萬英鎊，且這是目前已知僅有極少數在出版前由羅琳親筆題字的版本，因而更具收藏價值。