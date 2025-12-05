Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加州女大生屠宰場「救」4雞判囚90日 動保組織促改法

更新時間：11:00 2025-12-05 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-05 HKT

加州一名女學生闖入家禽屠宰場「救走」四隻雞，被判監90天，其所屬動物團體認為政府應修改法例救助動物。案件引起社會對動物保護議題的關注，一方面有觀點抨擊判決漠視動物困境，另一方面畜牧業業界稱正有極端思想試圖摧毀產業。

堅稱自己「拯救」動物

綜合外媒報道，23歲的佐伊·羅森伯格（Zoe Rosenberg）在2023年從佩塔盧馬家禽公司偷走四隻雞，周三（3日）宣判她需服刑90天，其中60天可以選擇居家監禁，她需要在下周三（10日）前往索諾瑪縣監獄報到。同時，她也需要賠付超過10萬美元的賠償金。

庭審結束後，羅森伯格對媒體說道，「我不會為帶生病、被遺棄的動物去看病而道歉。」

2023年，羅森伯格和動物福利組織「直接行動無所不在」（Direct Action Everywhere，簡稱DxE）的其他成員偽裝成工人，潛入屠宰場帶走了四隻雞，並將它們安置在一家動物保護區；之後，他們將行動的影片發布到網上。她的代表律師在整個審判過程中一直強調「誰是犯人」不是此案件的重點，而是「為什麼」這件事情會發生。

DxE表示，加州和其他13個州的「救援權」容許人們營救已被裝進貨車的瀕危動物，他們認為這些法律應該適用於所有處於困境中的動物。羅森伯格的支持者包括演員菲尼克斯（Joaquin Phoenix），他發出聲明稱「當有人挺身而出拯救生命，體制卻對此視而不見時，他們應該得到支持，而不是被起訴。」

另一方面，佩塔盧馬家禽公司則批評DxE是一個意圖摧毀畜牧業的極端組織。索諾瑪縣農場局也對判決表示歡迎，該局執行董事戴娜·吉拉德利（Dayna Ghirardelli）說：「多年來，DxE 一直騷擾農場家庭和工人，擅闖私人領地，並盜竊當地企業的財產。」

