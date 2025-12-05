俄羅斯宣布全面封鎖Snapchat 限制FaceTime  指被用作恐攻與犯罪

俄羅斯政府持續加強對境內網絡與通訊平台的管控。國家網絡監管機構 Roskomnadzor 近日宣布，社群平台 Snapchat 已被正式封鎖，而蘋果（Apple）的視訊通話功能 FaceTime 亦受到限制，原因是相關應用 allegedly 被利用來策劃恐怖活動與其他犯罪行為。外界估計俄方對通訊監控的力度正持續升級。

Roskomnadzor 表示，Snapchat 與 FaceTime 被用於在俄羅斯境內組織及執行恐怖活動、招募人員、詐騙等非法行為，因此必須採取封鎖及限制措施。Snapchat 的封鎖事實上已於今年 10 月 10 日開始，當局本周才正式公布。

蘋果與 Snapchat 母公司 Snap Inc. 目前尚未回應此事。

俄羅斯網絡封鎖力度持續上升 多個平台早已受限

據報，自 2022 年俄烏戰爭爆發以來，俄方大幅收緊數碼領域控制，包括封鎖或限制多個主要平台，包括YouTube、WhatsApp（部分功能）、Instagram、Telegram（通話功能）、Signal、Viber 等通訊程式。不少 VPN 工具亦經常遭封鎖，YouTube 更一度被刻意限速，以壓抑資訊流通。

此外，俄境內多個地區今夏一度出現行動網絡中斷，官方稱是為防範烏克蘭無人機攻擊；部分地區現更採用「白名單制度」，僅允許居民瀏覽政府批准的網站。

與封鎖並行，俄方積極推廣本土通訊軟體「Max」，但有憂慮指，擔心「Max」缺乏端到端加密功能，或會在政府要求下提供用戶資料。