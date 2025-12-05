哥國駭人弒親案 27歲男孫殺外婆後烤爐焚屍碎骨埋花盆 潛逃兩年終落網

南美哥倫比亞城市卡利（Cali）揭發一宗令人髮指的倫常命案，一名27歲男子涉嫌殺害與自己同住的祖母，更將屍體放進烤爐焚燒，之後把骨骸碎片埋進住所四周的花盆內。案件曝光後震驚全國，被警方形容為卡利近年最恐怖的謀殺案之一。

假釋出獄後由外婆收留 3個月即痛下毒手

綜合外媒報道，遇害的68歲婦人是當地一名裁縫，心地善良。2023年7月，她收留因其他罪行剛獲假釋的孫子梅洛（Yeison Alberto Melo）回家同住，希望能讓他重新做人。

梅洛失蹤兩年，上月終於在卡利以南的哈蒙迪（Jamundí）被警方拘捕。X@Desopinioncom

豈料在同年10月9日至13日期間，梅洛不知何故殺害外婆，並開始進行駭人掩屍行動。

警方指，梅洛將外婆屍體放入烤爐焚燒，焚毀後再把碎裂骨骸分別埋藏在住所的花盆之中，以為能夠神不知鬼不覺。然而婦人失蹤後親友多番報案，警方調查期間於住所內外發現疑似人骨，經DNA鑑定證實為死者。

案發後梅洛立即潛逃，失蹤接近兩年。直至今年11月19日，他終於在卡利以南的哈蒙迪（Jamundí）被警方拘捕。

梅洛現被控加重謀殺罪、藏匿及毀滅屍體罪、以及篡改證物等多項嚴重罪名。法官認為其犯行極度殘暴且具有高度潛逃風險，下令即時將其羈押監獄候審。