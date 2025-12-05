印度靛藍航空 | IndiGo取消逾1230航班 印度機場大混亂 數千人滯留

印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）連續3天大規模取消航班，迄今已有逾1230班機取消，造成數以千計旅客滯留機場，印度民航總局（DGCA）為此展開調查。靛藍航空表示，未來2、3天還會有更多航班取消，並將今次航班中斷歸咎於「無法預見的營運挑戰」，包括技術故障、惡劣天氣和新的員工規定。

全球增長最快航空市場之一

印度是全球增長最快的航空市場之一，上月日均旅客吞吐量首次突破50萬人次。對於今次大量航班取消，乘客在網上表達憤怒，一名旅客在X上形容現場一片混亂，航班延誤長達8小時，而且沒有工作人員提供協助。

靛藍航空（IndiGo）連續3天大規模取消航班，迄今已有逾1230班機取消。美聯社

今次事故造成數以千計旅客滯留機場。美聯社

旅客對今次大混亂表達憤怒。法新社

據靛藍航空稱，截至周三，已有約1232航班取消，延誤航班的數量尚不清楚。靛藍航空表示，在恢復服務的同時，該公司正在為乘客提供替代行程安排和退款。該公司表示，正在進行糾正措施，目標是在2月10日前全面恢復營運。

料明年2月10日始全面復常

IndiGo周四取消了300多個航班，國內線航班受到的影響尤其嚴重，其中新德里的機場取消了至少95班機、孟買的機場取消85個航班、海德拉巴的機場取消70航班、班加羅爾的機場則取消50班機。

IndiGo周三至少有150航班取消、數十航班延誤，導致數千名旅客在機場滯留。印度民航總局周四下午已經要求IndiGo人員前往解釋，並對其展開調查。

多重因素導致混亂

印度民航總局根據IndiGo提供資料指出，該公司近日共取消1232航班，其中755班機因機組人員問題或飛行勤務時間限制而取消，258航班因「機場/空域限制」取消、92航班因空中交通管制系統故障取消，另有127班機因其他原因取消。

IndiGo在11月的準點率僅67.7%，10月為84.1%。針對近期大量航班出現取消、延誤，IndiGo周四透過聲明對外表示，過去幾天因為「諸多無法預料的挑戰」，使其營運受到嚴重影響，公司為其對乘客帶來的不便表達歉意。

波及其他航空公司

IndiGo指出，包括（飛機）輕微技術故障、冬季（航班）班表、天候狀況不佳、機組人員排班新規等因素累積起來，造成這樣的混亂局面，這是該公司「始料未及」的。

IndiGo航班取消、延誤影響甚鉅，其飛機佔用機場位置，進一步使其他航空公司的航班也發生延誤。