美數學大師轉攻AI 為24歲華女打工

《華爾街日報》報道，被譽為世上最傑出數學家之一的美國維珍尼亞大學教授小野健，即將離開學術界，加盟由他的學生洪樂潼創辦的人工智能（AI）初創公司Axiom Math，為年僅24歲的華裔AI才女打工。

據悉，57歲的小野健（在美國出生的日裔）即將會卸下他在維珍尼亞大學的數學教授終身職位，而且無意回歸學術界。他將會加盟洪樂潼（Carina Hong）在三藩市創辦的AI初創公司Axiom Math，追尋其對數學超級智能的夢想。

洪樂潼在三藩市創辦AI初創公司Axiom Math。X@CarinaLHong

洪樂潼擁有耀眼履歷。她在廣州出生長大，就讀著名的華南師大附中，多次拿下奧數競賽獎牌，後考入美國麻省理工學院，畢業後榮獲摩根獎（美國頂尖本科數學研究員獎）並取得羅德獎學金。她之後還考進史丹福大學攻讀法學與數學雙博士學位。

「小野健是許多數學學生偶像」

為了創辦Axiom Math，洪樂潼中途輟學，籌集了6400萬美元，挖走Meta公司的幾位AI研究人員，並聘請啟蒙導師小野健。她曾說：「小野健是許多數學學生的偶像。」

洪樂潼的公司是以數學術語「公理」（Axiom） 命名，她的目標是建立一個「AI數學家」，能夠推理已知問題、發現新問題，並透過正式證據證明其工作成果。

小野健決定投身AI領域，AI的吸引力並非唯一原因。鑑於美國高等教育界正遭到來自特朗普政府的壓力，他擔心聯邦研究經費會受到威脅。今年早前，維珍尼亞大學校長在華府壓力下辭職。

身為該校的STEM（科學、技術、工程、數學）顧問，小野健必須花更多時間處理政治事務。這意味他用於數學研究的時間減少了。