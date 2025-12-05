普京訪印莫迪機場親迎 冀大增蝦大米水果貿易

在美國與印度關係因高關稅陷入低谷之際，俄羅斯總統普京昨日抵達印度首都新德里，展開為期兩天的國事訪問，東道主總理莫迪罕見親赴機場迎接。印度與俄羅斯政府同日稱，兩國希望大幅促進貿易，擴大交易商品種類，目標是在2030年底，將雙邊貿易額提升至1000億美元（約7800億港元）。俄方稱，準備增加從印度進口蝦、大米、熱帶水果等。

今次是普京4年來首次訪問印度，據悉他此行旨在增加對印度銷售俄國石油、導彈系統、戰機等，並拓展兩國在能源和國防裝備以外的經貿聯繫。此前，美國一直向印度這個南亞大國施壓，要求其擺脫對莫斯科的依賴。普京今日會與莫迪舉行峰會。

美徵關稅大幅影響貿易額

據稱印俄的目標是到2030年將雙邊貿易額提升至1000億美元。兩國貿易額從2021年的約130億美元，到2024至25年度，已增加了4倍有多，至接近690億美元，主要是印度從俄國進口能源。但今年4月至8月間印俄雙邊貿易降至282.5億美元，這反映受特朗普政府對印度商品開徵50%懲罰性關稅，及對俄實施制裁的影響，致印度減少了從俄國進口原油。華府指責印度購買俄油，資助莫斯科對烏克蘭的戰爭。

與此同時，印度正尋求新的出口目的地，以增加商品的出口。克里姆林宮副幕僚長奧列什金在新德里舉行的商業會議上表示，俄羅斯希望進口更多印度商品以平衡目前嚴重偏向能源的雙邊貿易。奧列什金說：「俄羅斯代表團和企業代表此行目的非常明確，我們是為了印度的商品和服務而來。我們希望大幅增加採購量。」

印度盼購數據設備重機械

印度貿易部長戈亞爾說，新德里希望對俄擴大交易商品種類，增加汽車、電子產品、數據處理設備、重型機械、工業零件、紡織品和食品的銷售。俄農業部長盧特表示，俄國準備增加從印度進口蝦、大米和熱帶水果。她提到，俄企也對印度的食品加工設備感興趣。印度是全球最大的蝦出口國，盧特指出，目前印度在俄羅斯蝦進口中所佔的份額為20%，未來有可能進一步提高。印度曾是美國最大的蝦供應國，但特朗普的關稅政策嚴重打擊了印度蝦出口，逼使企業尋找替代市場。

今年是俄印建立戰略夥伴關係25周年。俄印預計將利用這一節點進一步鞏固合作關係。對俄羅斯而言，為應對美國制裁壓力，俄方將竭力留住印度這個重要能源貿易夥伴。

有分析認為，普京在此次訪問期間，俄印雙方將在軍備採購、核能利用、北極航道、軍事技術、衛星導航等領域簽署合作協議。新德里預期將要求莫斯科加速交付2018年簽署、價值約54億美元S-400防空飛彈系統採購案。

