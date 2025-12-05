歐洲歌唱大賽 | 不滿以色列獲准參賽 歐洲多國決定退出

歐洲廣播聯盟周四（4日）開會後決定，不會就是否允許以色列參加2026年歐洲歌唱大賽進行投票。這意味為以色列參賽開了綠燈，西班牙、愛爾蘭、斯洛文尼亞、荷蘭等國電視台隨後宣布，將退出明年5月在奧地首都維也納舉行的歐洲歌唱大賽。

歐洲歌唱大賽由歐洲廣播聯盟舉辦，從1956年舉辦至今，是歐洲最大規模歌唱比賽，參賽選手不局限於歐洲地區。周四在瑞士日內瓦開幕的第95屆歐洲廣播聯盟大會上，關於就明年賽事參加資格投票的提議未獲通過。歐洲廣播聯盟在一份聲明中說，「大多數」成員投票支持修改歐洲歌唱大賽規則，允許所有希望參加明年賽事且同意遵守新規則的成員參賽。

相關新聞：

歐洲歌唱大賽加沙爭議聲中結束 瑞士奪冠以色列得第5



加沙爭議聲中結束 瑞士奪冠以色列得第5

歐洲多國不滿以色列獲准參加歐洲歌唱大賽。美聯社

以色列支持者觀賞今年的歐洲歌唱大賽。法新社

在瑞士日內瓦開幕的第95屆歐洲廣播聯盟大會上，關於就明年賽事參加資格投票的提議未獲通過。法新社

指賽事遭以國政治利益挾持

但多個成員在歐洲廣播聯盟大會上擔憂，關於比賽的中立性、獨立性以及非政治性等爭議仍未得到解決，令歐洲歌唱大賽成為「以色列政府政治利益的人質」。

西班牙廣播電視公司（RTVE）發聲明說，讓以國參賽，「加劇了西班牙廣播電視公司對賽事組織方的不信任，也證明相關決策受到政治壓力影響」。該台決定退出明年的歐洲歌唱大賽，且不會轉播2場半決賽及總決賽。

不滿加沙傷亡慘重

西班牙廣播電視公司董事會主席洛佩斯表示，這「再次證明歐洲歌唱大賽不再是一場單純的歌曲比賽，而是被地緣政治利益主導的活動，體系已經失衡」。

愛爾蘭廣播電視台（RTE）亦發表聲明說，該台不會參加、也不會轉播2026年歐洲歌唱大賽。該台認為，「加沙地帶人員傷亡慘重，人道主義危機持續威脅著眾多平民的生命」，在這種情況下參賽是「違背道德」的。

斯洛文尼亞廣播電視台（RTVSLO）表示，鑑於以色列獲准參賽，該台不會參加明年的歐洲歌唱大賽，否則，將與該台秉持的和平、平等和尊重等價值觀相悖，與其作為公共廣播公司的職責不符。

以總統感謝盟友支持

荷蘭公共廣播電視媒體AVROTROS公司也宣布將不參加2026年歐洲歌唱大賽。冰島、比利時方面將在第95屆歐洲廣播聯盟大會於周五（5日）結束後決定是否參賽。

以色列總統赫爾佐格對歐洲廣播聯盟的決定表示歡迎，對以色列的「朋友們」表示感謝。以色列公共廣播公司聲稱，企圖阻止以色列參賽是一種「文化抵制」。