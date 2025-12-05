墨西哥世界盃場館附近累計發現456袋人體殘骸  遊客安全受關注

2026年世界盃將於美國、加拿大及墨西哥三國合辦，全球球迷正期待盛事來臨，然而墨西哥卻爆出震驚消息——主辦場館之一的阿克隆球場（Akron Stadium）周邊，近年陸續被發現多達456袋人體殘骸，引發外界對主辦城市安全狀況的強烈關注。

民間搜尋組織：殘骸分布於場館周邊10至20公里範圍

墨西哥傳媒 Aristegui Noticias 報道，協助尋找失蹤者的民間組織表示，自2022年開始在哈利斯科州（Jalisco）阿克隆球場附近展開搜尋工作，迄今已發現逾400袋人体殘骸，最新一次發現是在今年9月。

阿克隆球場位於瓜達拉哈拉（Guadalajara）大都會區，是墨西哥其中一個足球重鎮，將承辦2026世界盃賽事。X@EstadioAKRON

殘骸散布在體育場 10 至 20 公里範圍內多個地點，顯示涉案時間跨越多年，不少受害者死亡時間不足一年，亦有人疑屬2018、2020及2022年的案件。

搜尋組織成員加西亞（José Raúl Servin García）受訪時形容情況令人悲痛：「我們已找到大約456袋殘骸，而這一切都發生在阿克隆體育場附近。想到世界盃要在這樣一個充滿邪惡事件的地方舉行，實在令人痛心。」

加西亞批評當局對治安惡化視若無睹，指為避免影響世界盃形象，政府甚至移除尋人啟事，不讓遊客看見當地局勢的嚴重性。

墨西哥長年受毒梟活動及暴力犯罪困擾，失蹤人口數字驚人。今次於世界盃主辦地附近發現大量人體殘骸，凸顯主辦國治安挑戰沉重。

