神經毒劑｜英女2018年接觸諾維喬克亡 調查指普京應負「道德責任」

英國一項調查周四得出結論，認為2018年一名英國女子因俄軍化學兵器「諾維喬克」（novichok）中毒死亡的案件，俄羅斯總統普京應負上「道德責任」。據美聯社報道，調查結果出爐後，英國周四宣布對俄羅斯情報機構格魯烏（GRU）實施制裁，並召見莫斯科駐英國大使。

本案發生在2018年7月，一對英國情侶接觸諾維喬克神經毒劑後中毒，其中44歲女子史特格斯（Dawn Sturgess）留院8天後不治，45歲男子羅利（Charlie Rowley）則僥倖生還，經治療後出院。

此案發前4個月，英國發生了前俄羅斯間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤利婭在英國中毒的案件，同樣使用了「諾維喬克」。上述情侶因不慎接觸到裝有諾維喬克的廢棄香水瓶後昏倒，據悉史特格斯曾將「香水」噴在手腕上，還互相搓揉。

領導史特格斯死因調查的英國前最高法院大法官休斯（Anthony Hughes）表示，對前特工父女的攻擊「必定是由普京最高層授權」，兩名在前特工門上塗抹神經毒劑的俄羅斯人隨手丟棄了裝有毒藥的瓶子，完全不顧及對無辜民眾構成怎樣的危險。根據調查，那個「香水瓶」裝有的毒藥足以殺死數千人。

休斯指出，這些「令人震驚的魯莽」行為，意味着刺客和格魯烏的上級，以及授權這次攻擊的普京本人，都對史特格斯的死負有道義責任。

俄羅斯一直否認參與其中，並將這些指控斥為反俄羅斯宣傳。俄羅斯駐倫敦大使館尚未對此事作出回應。