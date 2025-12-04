印度女子「嫉妒6歲姪女太漂亮」把她溺死 受查認3年殺4童包括親兒

印度揭發驚人連環殺童案，北部哈里亞納邦帕尼帕特市一名女子普南（Poonam）因嫉妒6歲姪女薇迪（Vidhi）長得比她漂亮，涉嫌在親戚婚禮上將女童溺死。警方逮捕普南後，她還坦承過去3年間已連續殺害4名兒童，包括自己的兒子。

根據《每日郵報》，薇迪1日與父母、10個月大的弟弟及祖母歐姆瓦蒂（Omwati）一同參加親戚婚禮，期間薇迪突然失蹤。家人焦急組成搜索隊尋找，約一小時後，祖母在儲藏室發現薇迪頭部浸在水中、雙腳仍維持站立姿勢，緊急送醫證實死亡。

當地媒體引述普南被捕後向警方坦承，「不希望任何人在婚禮上看起來比她更美」。她更透露自己2023年已殺害嫂嫂的女兒，隨後淹死親生兒子以免被懷疑是兇手；今年8月又在附近錫瓦村殺害另一名女童，動機同樣是因為女童「比她漂亮」。這些命案過去都被認定為意外，直到普南在審訊中招供才揭發真相。