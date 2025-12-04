Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度女子「嫉妒6歲姪女太漂亮」把她溺死 受查認3年殺4童包括親兒

即時國際
更新時間：16:20 2025-12-04 HKT
發佈時間：16:20 2025-12-04 HKT

印度揭發驚人連環殺童案，北部哈里亞納邦帕尼帕特市一名女子普南（Poonam）因嫉妒6歲姪女薇迪（Vidhi）長得比她漂亮，涉嫌在親戚婚禮上將女童溺死。警方逮捕普南後，她還坦承過去3年間已連續殺害4名兒童，包括自己的兒子。

根據《每日郵報》，薇迪1日與父母、10個月大的弟弟及祖母歐姆瓦蒂（Omwati）一同參加親戚婚禮，期間薇迪突然失蹤。家人焦急組成搜索隊尋找，約一小時後，祖母在儲藏室發現薇迪頭部浸在水中、雙腳仍維持站立姿勢，緊急送醫證實死亡。

當地媒體引述普南被捕後向警方坦承，「不希望任何人在婚禮上看起來比她更美」。她更透露自己2023年已殺害嫂嫂的女兒，隨後淹死親生兒子以免被懷疑是兇手；今年8月又在附近錫瓦村殺害另一名女童，動機同樣是因為女童「比她漂亮」。這些命案過去都被認定為意外，直到普南在審訊中招供才揭發真相。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
10小時前
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
8小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
23小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
罐頭比新鮮食品更健康？專家推介5款家中必備超級食物罐頭 可防癌/護心/穩血糖
保健養生
8小時前