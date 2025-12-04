法貝熱｜紐西蘭怪賊「生吞」珠寶 007彩蛋留肚一周未屙出

紐西蘭最大城市奧克蘭日前發生一樁怪賊盜竊珠寶案，賊人走入珠寶店後，拿起一枚精心設計的「007」電影款珠寶蛋型墜飾，直接塞進嘴裏吞下肚。警方逮捕這名男子並持續監控其身體狀況，但直到周三（3日）仍未取回贓物。

價值約15萬港元靈感源自電影

紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）查閱法庭文件，得知竊賊吞下肚的彩蛋是價值33,585紐西蘭元（約15萬港元）的占士邦系列電影《鐵金剛勇破爆炸黨》（Octopussy）的法貝熱彩蛋吊墜。

紐西蘭賊「生吞」占士邦電影款法貝熱珠寶蛋型墜飾。007store.com

末代沙皇「冬日彩蛋」近日經佳士得以1.38億港元賣出。 美聯社

綜合外媒報道，案發於上周五下午，賊入走進奧克蘭鬧區一家珠寶店，將一枚鑲滿寶石的黃金法貝熱彩蛋（Fabergé egg）吞進肚子裏。店員下午3時30分左右報警，警方幾分鐘內趕抵現場逮捕了這名男子。隔天他在奧克蘭地方法院出庭，對於竊盜罪名並未答辯。

奧克蘭警局聲明稱，這名32歲男子被控竊盜罪名，還押候審，預計下周一（8日）再度出庭。男子接受體檢後，受到警方嚴密監控，但接下來只能等他消化排出這枚首飾。

據報這名竊賊還被指控於11月12日，從同一間珠寶店偷了一台iPad，隔天又從一處私人住宅盜走價值100紐西蘭元（約450港元）的貓砂與除蚤用品。

怪賊剛偷完iPad、貓砂

法貝熱官網顯示，失竊吊墜由18K金、手工繪製的綠色雕花琺瑯製成，鑲嵌60顆白鑽與15顆藍寶石，璀璨奪目。蛋型外殼內藏著一枚18K金打造的迷你八爪魚，眼睛是2顆黑鑽石，八爪吸盤則是白鑽，造型靈感源自1983年占士邦電影《鐵金剛勇破爆炸黨》（ 007系列電影《八爪女》（Octopussy）出現的法貝熱彩蛋，以此向片中同名人物致敬。

法貝熱珠寶店1842年中在俄羅斯聖彼得堡開店，以打造精美的蛋形珠寶聞名，「蛋殼內通常藏有驚喜。1885年至1917年間，工匠法貝熱（Peter Carl Fabergé）與其他工匠為帝俄家族打造了50多款珠寶彩蛋，沙皇亞歷山大三世每年復活節送1隻彩蛋給他的妻子，亞歷山大三世的繼承人、帝俄最後一任沙皇尼古拉二世遵循傳統，每年送彩蛋給妻子與母親。

其中1枚1913年打造的「冬日彩蛋」（Winter Egg），12月2日才經由佳士得公司在倫敦以2290萬英鎊（約1.38億港元）賣出，刷新法貝熱彩蛋的成交價最高紀錄。此前「冬日彩蛋」在拍賣市場已銷聲匿跡長達23年，每次登場均締造驚人成交價，目前僅存7枚私人藏品，43枚由博物館等機構收藏，其餘下落未明。