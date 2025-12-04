Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普冠名「美國和平研究所」 繼續展示爭取諾獎決心

即時國際
更新時間：14:20 2025-12-04 HKT
發佈時間：14:19 2025-12-04 HKT

美國國務院昨日（3日）宣布，擁有超過40年歷史的「美國和平研究所」（United States Institute of Peace, USIP）正式更名為「唐納德．特朗普和平研究所」（Donald J. Trump Institute of Peace），官方稱此舉是為了顯示美國總統特朗普是「我國歷史上最偉大談判者」的地位。

相關新聞：俄烏和平計劃｜美特使教普京奉承特朗普錄音外洩 立場被質疑偏頗親俄

正值剛果和盧旺達言和之際

綜合外媒報道，美國國務院在社交媒體上公布這項改動，並附上一張研究院的正門照片，巨大的一行「唐納德．J．特朗普」（Donald J. Trump）已經加了在牆壁上。帖文中說到：「今早，國務院將前和平研究所更名，以反映我國歷史上最偉大的談判者（dealmaker）。歡迎來到唐納德．特朗普和平研究所。好戲還在後頭（The best is yet to come）。」

目前，剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）及盧旺達總統卡加米（Paul Kagame）即將簽署和平協議，有分析認為特朗普此舉是希望強調自己作為「和平締造者」（peacemaker）的身份，同時也顯示他對諾貝爾和平獎的追求。通過協調非洲地區和諧，特朗普致力於國際外交展示自己的權力和形象。

今年二月，特朗普政府曾一度打算解散USIP，並解僱工作人員和帶走研究院總裁。USIP在1984年由時任美國總統列根（Ronald Reagan）創立，是由國會資助的獨立非營利組織，旨在聚集專業人士和研究人員分析國際形勢預防衝突。不過，自二月以來，這個組織的運作模式跟以往已經大有不同。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
8小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
22小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
21小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
2025-12-03 12:39 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
大埔宏福苑五級火｜港女收亡母「最後禮物」 蘋果/栗子隱含這寓意：她連告別都用最溫暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
02:46
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
13小時前
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
6小時前
01:22
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
10小時前