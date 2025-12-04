特朗普冠名「美國和平研究所」 繼續展示爭取諾獎決心

美國國務院昨日（3日）宣布，擁有超過40年歷史的「美國和平研究所」（United States Institute of Peace, USIP）正式更名為「唐納德．特朗普和平研究所」（Donald J. Trump Institute of Peace），官方稱此舉是為了顯示美國總統特朗普是「我國歷史上最偉大談判者」的地位。

相關新聞：俄烏和平計劃｜美特使教普京奉承特朗普錄音外洩 立場被質疑偏頗親俄

正值剛果和盧旺達言和之際

綜合外媒報道，美國國務院在社交媒體上公布這項改動，並附上一張研究院的正門照片，巨大的一行「唐納德．J．特朗普」（Donald J. Trump）已經加了在牆壁上。帖文中說到：「今早，國務院將前和平研究所更名，以反映我國歷史上最偉大的談判者（dealmaker）。歡迎來到唐納德．特朗普和平研究所。好戲還在後頭（The best is yet to come）。」

目前，剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）及盧旺達總統卡加米（Paul Kagame）即將簽署和平協議，有分析認為特朗普此舉是希望強調自己作為「和平締造者」（peacemaker）的身份，同時也顯示他對諾貝爾和平獎的追求。通過協調非洲地區和諧，特朗普致力於國際外交展示自己的權力和形象。

今年二月，特朗普政府曾一度打算解散USIP，並解僱工作人員和帶走研究院總裁。USIP在1984年由時任美國總統列根（Ronald Reagan）創立，是由國會資助的獨立非營利組織，旨在聚集專業人士和研究人員分析國際形勢預防衝突。不過，自二月以來，這個組織的運作模式跟以往已經大有不同。