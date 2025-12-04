遊泰注意︱撤半世紀午後「禁酒令」刺激旅遊 先試行6個月

泰國政府周三（3日）起解除實施長達53年的午後禁酒令（禁止銷售酒類），允許民衆在下午時段購買葡萄酒、啤酒及烈酒，先試行六個月。在聖誕節和新年臨近之際，政府期望藉此刺激年末假期旅遊。但鑑於泰國嚴峻的酒後駕駛問題，新令也引發部分人的擔憂。

試行180天評估效果

人口以佛教徒居多的泰國一直保持嚴格的酒類銷售法規，限制銷售時段並在宗教節日禁止販售。過去，酒類商店、酒吧及其他販售單位在下午2時至5時之間不得售酒，但根據周二在《皇家公報》上發布的《酒精飲料管制法》修正案，酒類商店、餐廳和其他經認證的場所，允許在上午11時至午夜12時銷售酒精飲品，午夜12時後，夜生活場所的顧客可以繼續飲酒至凌晨1時。新令將試行180天，之後委員會評估其效果。

相關新聞：泰銖升值致競爭力下降 旅遊業或減少17%收入

泰國今年前9個月累計接待外國遊客2411萬人次，較去年同期下降7.5%。 新華社

午後禁酒令源於1972年，當時國家仍處於軍政府統治。據稱該法例原本是為了防止政府公務員在辦公時間飲酒。副總理頌薩上個月告訴記者：「以前是擔心公務員會偷偷溜出去飲酒，但現在情況不同了。」

佛教教義不鼓勵飲酒，但泰國的飲酒現象仍普遍存在。禁酒令常常讓外國遊客困惑。23歲的英國遊客馬修表示，他既沒聽過長期禁酒令，也不知道已經解除，他說「禁酒令聽起來這對經濟簡直是災難。這麼多遊客來這里，他們為甚麼要這麼做？」泰國馬拉松女選手Apple告訴法新社，放寬限制「對遊客來說是好事」，說：「遊客喜歡喝酒。但對泰國人來說，可能就不是這樣了，因為我們通常不會在這個時候喝酒。」

相關新聞：日本築地市場罕有呼籲旅客年底勿到訪 商販憂「過度觀光」現大混亂

周三下午，曼谷市中心的幾個商家告訴記者，他們在撤令第一天尚未感受到改變，「顧客不多，因為大家還不了解新法規」。聖誕節和新年臨近，政府希望能藉此促進年末假期旅遊，並帶動酒吧和便利店等場所的生意。總理阿努廷自9月上任以來，一直承諾會重振旅遊業，帶領經濟走出政治動盪的陰霾。今年以來，到泰國的中國遊客銳減近35%。從中國演員王星在泰國拍戲遭綁架，到緬甸地震及泰柬邊境緊張等安全因素，讓中國遊客對泰國卻步。越南取代泰國成為中國遊客新寵。泰國是亞洲酒精消費量最高的國家之一，本地釀造的象牌啤酒、勝獅啤酒及豹王啤酒廣受歡迎。但世衛組織的數據顯示，2021年泰國在近200個國家中，人均道路交通事故死亡率排名第16。 2019年至2023年，泰國共有近3.3萬人死於酒駕事故。