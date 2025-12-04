Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加國華裔婦痔瘡手術後劇痛難忍輕生 涉事醫生被指曾擅做「實驗性手術」

即時國際
更新時間：07:17 2025-12-04 HKT
發佈時間：07:17 2025-12-04 HKT

加拿大一名 59 歲華裔女子林美（音譯），於去年接受痔瘡微創手術後，長期受劇痛折磨，最終在 18 個月後不堪痛楚輕生。調查發現，涉事醫生過往涉及多宗醫療爭議，更被指曾在未獲病人同意下進行實驗性手術，引起當地社會極大關注。

自費4,700 港元 接受激光手術

據星洲網報道，安大略省外科醫生學會（CPSO）早前調查顯示，涉事醫生馬哈拉杰（Maharaj）過往多次在手術中擅自加入額外程序，被批評「把病人體內當作實驗」。惟在調查未完成前，監管部門並無對其停牌，引起外界質疑監管失當。

林美家屬表示，她一向身體健康，於 2024 年 3 月因服用降壓藥引起輕微痔瘡不適，經友人介紹下求診。馬哈拉杰自稱為「多倫多地區微創專家」，建議她自費 1600 加元（約 4,700 港元）接受激光手術。然而，家屬指她當時並不知醫生正因多宗投訴受調查。

涉事醫生馬哈拉杰（Maharaj）。
涉事醫生馬哈拉杰（Maharaj）。
加拿大一名 59 歲華裔女子林美（音譯），於去年接受痔瘡微創手術後，長期受劇痛折磨，最終在 18 個月後不堪痛楚輕生。Alamy 示意圖
加拿大一名 59 歲華裔女子林美（音譯），於去年接受痔瘡微創手術後，長期受劇痛折磨，最終在 18 個月後不堪痛楚輕生。Alamy 示意圖
林美術後體重由約 72 公斤急降至僅 36.3 公斤，只能依賴大量止痛藥維持。Alamy示意圖
林美術後體重由約 72 公斤急降至僅 36.3 公斤，只能依賴大量止痛藥維持。Alamy示意圖

術後24小時不停痛 在房間撞牆望分散注意力

手術後，林美情況不但沒好有好轉，更急轉直下，疼痛比手術前更嚴重，形容「24 小時不停痛」，最終無法正常行走或坐下。她其後體重由約 72 公斤急降至僅 36.3 公斤，只能依賴大量止痛藥維持。林美多次向 CPSO 投訴，但一直未獲回覆。

據林美的家屬指，痛楚令她幾乎無法生活，躺下、走路、進食，都可能觸發疼痛。她甚至痛到在房間撞牆，試圖分散注意力，無助感籠罩著全家。

林美最終在難忍痛苦輕生。其家屬批評事件是醫療疏忽和監管失效所致，質疑若監管機構及早介入，悲劇或可避免。

事件引起加拿大社會強烈反響，外界要求徹查監管部門是否延誤處理醫生投訴，以及是否應及早限制涉事醫生執業。當地醫療監管制度亦再受質疑。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
14小時前
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
00:29
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
突發
11小時前
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
5小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
15小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
14小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
19小時前
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
2小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
16小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
19小時前
大埔宏福苑五級火｜律師會免費法律諮詢招逾400義務律師 周四起到過渡屋服務災民
社會
7小時前