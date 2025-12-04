加國華裔婦痔瘡手術後劇痛難忍輕生 涉事醫生被指曾擅做「實驗性手術」

加拿大一名 59 歲華裔女子林美（音譯），於去年接受痔瘡微創手術後，長期受劇痛折磨，最終在 18 個月後不堪痛楚輕生。調查發現，涉事醫生過往涉及多宗醫療爭議，更被指曾在未獲病人同意下進行實驗性手術，引起當地社會極大關注。

自費4,700 港元 接受激光手術

據星洲網報道，安大略省外科醫生學會（CPSO）早前調查顯示，涉事醫生馬哈拉杰（Maharaj）過往多次在手術中擅自加入額外程序，被批評「把病人體內當作實驗」。惟在調查未完成前，監管部門並無對其停牌，引起外界質疑監管失當。

林美家屬表示，她一向身體健康，於 2024 年 3 月因服用降壓藥引起輕微痔瘡不適，經友人介紹下求診。馬哈拉杰自稱為「多倫多地區微創專家」，建議她自費 1600 加元（約 4,700 港元）接受激光手術。然而，家屬指她當時並不知醫生正因多宗投訴受調查。

術後24小時不停痛 在房間撞牆望分散注意力

手術後，林美情況不但沒好有好轉，更急轉直下，疼痛比手術前更嚴重，形容「24 小時不停痛」，最終無法正常行走或坐下。她其後體重由約 72 公斤急降至僅 36.3 公斤，只能依賴大量止痛藥維持。林美多次向 CPSO 投訴，但一直未獲回覆。

據林美的家屬指，痛楚令她幾乎無法生活，躺下、走路、進食，都可能觸發疼痛。她甚至痛到在房間撞牆，試圖分散注意力，無助感籠罩著全家。

林美最終在難忍痛苦輕生。其家屬批評事件是醫療疏忽和監管失效所致，質疑若監管機構及早介入，悲劇或可避免。

事件引起加拿大社會強烈反響，外界要求徹查監管部門是否延誤處理醫生投訴，以及是否應及早限制涉事醫生執業。當地醫療監管制度亦再受質疑。