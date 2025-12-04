愛潑斯坦「蘿莉島」曝光 房間陳設詭異擺牙醫床 電話印多個男性名字

涉性侵及為權貴擔當淫媒的美國金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）早已身亡，但圍繞其罪行的調查仍持續發酵。美國眾議院監察委員會的民主黨議員周三罕有公開14份從未曝光的影像與照片，內容來自愛潑斯坦位於美屬維京群島的小聖詹姆斯島（Little St. James）住所內部，畫面雖無人物，但細節令人不寒而慄。

愛潑斯坦在美屬維京群島擁有兩座私人島嶼，小聖詹姆斯（俗稱「蘿莉島」）及大聖詹姆斯島（Great St. James）。今次曝光的所有影像均拍攝於小聖詹姆斯島，內容包括多間睡房、浴室及大型宅邸內部。其中一張照片引起極大關注——一張類似牙科治療椅的座椅陳列在陰暗房間中央，牆上掛着多幅男性面孔或面具，氣氛詭異。

另一張照片則拍到一塊黑板，上面寫着「power（權力）」、「deception（欺詐）」、「political（政治）」等字眼，配合島上相關空間用途，令人聯想不斷。還有一張特寫顯示一部電話，其快速撥號按鍵旁印有多個姓名，但大部分已被塗黑，一些仍可辨識的名字包括 Darren、Mike、Patrick、Rich 和 Larry，身份暫未得悉。

眾議院監察委員會民主黨首席議員羅伯特（Robert Garcia）在聲明中表示：「這些新影像讓公眾得以看到愛潑斯坦世界的一角，我們公開這些資料，是為調查提供透明度，並協助拼湊愛潑斯坦駭人罪行的完整圖像。」

愛潑斯坦多年前因涉嫌運作龐大未成年少女性交易網絡而被捕，其後在監獄死亡，官方裁定為自殺，但外界多年來質疑重重，政治界亦有人物被指與其有所接觸，案件在美國社會持續敏感。是次新影像公開，預料將再次引發外界對愛潑斯坦人脈、權勢鏈條及案件調查方向的關注。

愛潑斯坦擁有的小聖詹姆斯島被美媒封為「蘿莉島」。日語「蘿莉」是可愛少女的別稱，又指身體已有初步發育但未完全發育的女孩。據報曾有未成年少女參加過小聖詹姆士島上的淫亂派對。