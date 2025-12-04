中日惡化｜挺高市早苗「台灣有事」論  麻生太郎：被中國說幾句還好

日本首相高市早苗早前在國會答辯時提及「台灣有事」論，引來中國強烈反彈，制裁措施接連出台，日本經濟蒙上陰影。自民黨副總裁麻生太郎周三（3日）在東京出席麻生派議員聯誼會時首次公開回應，力挺高市，並淡化事件影響，稱中國的批評「被說幾句的程度還好」，目前未見演變成大問題。

麻生表示，高市僅是在國會上「把一貫立場具體說明」，對此毫無不妥，並形容她能以此態度回應議題，「令人非常高興」。他更稱高市作為日本首位女性首相，是「自民黨變革的象徵」，並盛讚她目前擁有「超高支持度」。

麻生太郎力挺高市，並試圖淡化事件影響。路透社

高市近日在國會重申日本有必要為台海情勢作準備，引發中國外交部連日猛烈批評，並點名譴責她在兩岸問題上「煽動對立」。美聯社

對於中國的批評，麻生語帶輕描淡寫，指北京雖然作出不少言辭攻擊，但「被說成這樣反而正好」，強調事情「目前為止沒有發展成什麼大問題」。

事實上，麻生一直在「台灣有事」議題上表態強硬。早於2024年1月，他已公開指出，一旦台海爆發衝突，日本政府或會判定情勢構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。他當時提到，約有2萬多名在台日本人，一旦台海變局，日本有責任救出僑民，但在「台灣不作戰的情況下，要平安撤離日本人相當困難」。

他更曾指，「現在的情況與以往不同」，若發生戰事，日本將在台海投入潛艇和軍艦行動，並強調「台灣有事無疑屬存亡危機事態」，態度鮮明。

