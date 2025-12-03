馬克龍或邀華入G7 日本極度焦慮請求謹慎考慮

法國總統馬克龍據報有意邀請中國國家主席習近平，參加2026年在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會。日本傳媒周二引述消息報道，日方已要求馬克龍「謹慎考慮」有關決定。

日本政府相關人士透露，日方相信馬克龍很有可能推進上述計劃，故向法方表達擔憂，理由是中國並未共享G7所倡導所謂自由、民主和法治等價值觀。

相關新聞：馬克龍擬邀習近平出席G7峰會

日方研判後認為，馬克龍很早以前就對邀請中方出席G7峰會表現出積極意願，加上他將於3日起開始訪華行程，期間很可能提及邀請事宜。

馬克龍有意對華釋出善意。美聯社

知情人士強調，日本政府擔心一旦中方出席峰會，日方將難以與其他G7成員討論涉華問題並達成共識。日方正與法國保持密切溝通，法方也充分理解日本想法。

日本是G7唯一亞洲成員國

1973年，由於石油危機，美國、西德、英國和法國財長舉行非正式會議，日本隨後加入，形成G5。1975年，因應意大利加入，G5成為G6。翌年隨著加拿大加入，G7正式成形。時至今日，日本仍然是G7中唯一亞洲成員國。

相關新聞：G7操弄涉華議題攻擊抹黑中國 外交部提嚴正交涉

近年來，日本一直在G7峰會期間炒作中國威脅論，提出包括中國海洋擴張、經濟脅迫等議題。今年6月，在加拿大舉行的G7峰會上，時任日本首相石破茂同樣亦呼籲G7進一步參與印太地區事務。