安世半導體｜荷蘭經濟大臣取消訪華 辯稱日程安排衝突

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯周二證實，他已取消原定12月對中國的訪問，理由是訪華日程與其他安排衝突。

卡雷曼斯致函國會指，是次訪問雖然暫時取消，但因應安世半導體問題形勢需要，他仍不排除在近期前往中國，新的日期尚待確定。他補充，期待就此與中方達成共識。

荷蘭政府9月30日因擔心關鍵技術轉移至中國，宣布接管安世半導體。直至上月19日，荷方宣布暫停對安世半導體干預，聲稱已與中方就晶片短缺問題進行建設性的對話。

王文濤希望荷蘭政府盡快提出建設性的解決方案。路透社

荷方收到消息指，安世半導體管理層計劃將業務轉移到中國。路透社

安世半導體早前被荷蘭政府接管。路透社

在致國會信中，卡雷曼斯亦公布荷方干預安世半導體事件的時間線，指他最早於9月18日獲悉安世半導體的問題，當時他收到消息稱，安世半導體管理層已制定將業務轉移到中國的計劃，當下認為這將對歐洲的經濟安全構成威脅。

卡雷曼斯補充，接管安世半導體決定是在9月25日由荷蘭首相、副首相、外交大臣、國防大臣和外貿國務秘書共同做出。他同時承認，荷方確實未有事先與中方溝通，而是在採取實際行動後，才通知英國、德國、美國和中國。

王文濤上月與謝夫喬維奇交換意見

上月26日，商務部部長王文濤與與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視訊會談，就安世半導體等經貿問題深入交換意見。

王文濤表示，關於安世半導體問題，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷蘭方面。中國政府始終本著負責任的態度，及時採取切實措施，努力維護和恢復全球半導體產供鏈穩定。

王文濤指，近期荷方宣布暫停行政令，向妥善解決問題邁出了一小步，但是荷方對企業的不當行政和司法干預仍未取消，全球半導體產供鏈尚未恢復正常，依然面臨較大不確定性。希望歐方發揮積極作用，敦促荷蘭政府盡快提出建設性的解決方案，為企業開展內部協商創造有利條件。