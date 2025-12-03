中日惡化｜李在明：南韓應在兩國間斡旋調解

南韓總統李在明當地時間12月3日就中日兩國矛盾表示，南韓偏袒任何一方都可能加劇衝突，應盡可能發揮居中斡旋調解的作用。

據韓聯社報道，李在明在12·3緊急戒嚴一周年之際發表特別講話。在談及對華對日關係時，李在明表示，「南韓有句俗語，『遇到爭鬥就勸解，談判就促成』，我想借此說明南韓在中日矛盾中的立場。」

日本首相高市早苗的涉台言論，超越中方紅線。

他進一步解釋稱：「無論是個人之間的關係，還是國與國的關係，都應最大程度地實現共存、尊重與合作。」他認為，中日韓三方應努力發現各方的共同點，發掘合作潛力，並在可能的範圍內推動合作，這才是最為妥當的。

李在明補充道：「與其偏向中日任一方，都不如尋找各方能夠和諧共處的方式；若存在可能的合作領域，應盡量減少衝突，並在條件允許的情況下積極發揮斡旋調解作用，這才是最理想的處理方法。」

談到韓中關係時，李在明強調，韓中在地理、經濟、歷史、社會文化等方面有著難以切割的緊密聯繫，當前維護好雙邊關係至關重要。他希望能夠盡早訪華，與國家主席習近平舉行會談，就相關議題展開廣泛交流。