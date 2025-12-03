Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭｜美俄會談無突破 克宮：部分提議無法接受

更新時間：13:30 2025-12-03 HKT
發佈時間：13:30 2025-12-03 HKT

俄羅斯總統普京周二在莫斯科，與美國特使威特科夫、特朗普女婿庫什納兼高級顧問庫什納舉行會晤，討論結束烏克蘭戰爭方式。克里姆林宮周三宣布，雙方未能就和平協議達成共識。

據俄方披露，會議歷時5個小時，除了美國總統特朗普最初提出的28和平點計劃外，莫斯科還收到「另外4份文件」，烏東頓巴斯等領土歸屬權也是談判的一部分。

俄總統助理烏沙科夫表示，會談富有建設性、內容豐富，雖然目前還沒有針對烏克蘭的妥協方案，但莫斯科認為美國的一些提議可以接受，也有一些完全不能接受。

烏沙科夫提到，美俄在推進烏克蘭和平方面還有很多工作要做，部分談判內容不便透露。他補充，普京已透過威特科夫向特朗普發出友好的問候和「重要的政治信號」，但相信雙方不會很快舉行另一場峰會。

普京向特朗普發出友好問候。路透社
威特科夫（中）是負責俄烏和平談判特使。路透社
烏克蘭總統澤倫斯基早前已公開反對28點和平計劃中的一些條款，包括要求烏克蘭放棄其目前控制的東部領土，並限制其軍隊規模。澤倫斯基也要求西方提供明確、可執行的安全保障，防止俄羅斯未來再次入侵。

澤連斯基正在等待美方信號。路透社
會議歷時5個小時。路透社
在普京與美方代表會晤結束後，澤連斯基在社交平台發文表示，他正在等待美方信號，並準備好與特朗普會面。

