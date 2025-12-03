紹伊古與訪俄王毅會晤 「兩國斬斷抬頭軍國主義九頭蛇擁足夠經驗」

中共中央政治局委員、外交部長王毅周二在莫斯科，同俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古共同主持中俄第二十輪戰略安全磋商。



俄羅斯通訊社報道，對於中俄合作應對日本右傾威脅，紹伊古在俄中戰略安全磋商上形容，軍國主義九頭蛇如今再次抬頭，但莫斯科和北京在斬斷其頭顱方面已積累足夠經驗，考慮到一些歐洲國家和日本出現為過去失敗復仇的慾望，這一經驗尤為重要。

中俄不容在歐洲和日本復活犯罪政權

紹伊古又表示，自他們2024年11月在北京舉行上一次磋商以來，地緣政治局勢變得更加複雜。全球安全與穩定領域的挑戰與日俱增，這需要本著全面戰略協作夥伴關係的精神定期對表。



紹伊古指出，俄中關係不受外部局勢影響，建立在相互尊重、互不干涉內政和相互支持的原則之上，「兩國關係發展的動力是兩國領導人的外交藝術」。紹伊古強週，俄羅斯和中國將不容許在歐洲和日本復活犯罪政權。



對於紹伊古的言辭，新加坡《聯合早報》引述受訪學者分析，紹伊古措辭十分強硬，再次印證中俄兩國在廣泛議題，特別是關乎各自核心利益的議題上立場一致，所謂美國特朗普政府試圖推行離間中俄的反尼克遜策略，不會發揮重要作用。

除了紹伊古今次「中俄斬斷軍國主義九頭蛇頭顱」的言論，早前日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，中國駐日本大阪總領事薛劍亦發表「斬掉腦袋」的言論。

拉夫羅夫（左）與王毅（右）會晤。外交部網站

當地時間2025年12月2日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫。新華社

當地時間12月2日，王毅在莫斯科同俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古共同主持中俄第二十輪戰略安全磋商。中新社

拉夫羅夫表示，今年兩國元首實現互訪，為進一步夯實俄中全面戰略協作關係注入新動力。俄方恪守一個中國原則，堅定支持中方在台灣問題上的立場。願以明年《俄中睦鄰友好合作條約》締結25周年為契機，密切高層交往，深化務實合作，增進人員往來，實現互利共贏。



俄方支持中國主辦亞太經合組織領導人非正式會議，讚賞並支持習近平主席提出的全球治理倡議，願同中方共同維護聯合國憲章宗旨和原則，加強聯合國及其安理會、亞太經合組織、上海合作組織和金磚國家等多邊框架下的合作，捍衛兩國各自國家利益，維護國際安全穩定。